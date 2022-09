Gummiringe statt Würmer: Warum Störche Plastikmüll fressen

Dass die Polizei wegen eines Vogels anruft, ist für Wilhelm Holzer aus Freising nicht ungewöhnlich. Der Hobby-Ornithologe ist ständig unterwegs, um kranken und verletzten Vögeln zu helfen. Doch was ein Jungstorch aus dem Landkreis Erding erleiden musste, hat den Vogelkundler überrascht: Der Vogel stand orientierungslos und geschwächt auf dem Hof vor seinem Nest auf dem Schornstein einer Gaststätte, vermutlich ist er bei seinem Jungfernflug gescheitert. "Ich hab ihn eingefangen und dann zur Vogelklinik nach Oberschleißheim gefahren", sagt Wilhelm Holzer.

Plastikmüll im Storchenmagen

In der Klinik der Ludwig-Maximilans-Universität München wurde er operiert. "Später habe ich dann von diesem Mageninhalt erfahren", erinnert sich Holzer, "es war eine Nierenschale voller Gummis und Plastikteile". Gummiringe, wie man sie von Karotten- oder Radieschen-Bünden kennt.

Für Störche sehen diese Haushaltsgummis aus wie Würmer. Deshalb verfüttern sie die Gummis unbesorgt an ihre Kinder. "Der Storchenschnabel kann keine Nahrung zerteilen, das heißt, sie müssen ihre Nahrung im Ganzen runterwürgen", erklärt Ursula Schmidt-Hoensdorf vom Landesbund für Vogelschutz. Die jungen Störche können die Gummis nicht ausscheiden und drohen mit vollem Magen zu verhungern, so die Vogelschützerin.

Dem Jungstorch geht es inzwischen wieder gut, er ist in einer Vogelauffangstation. In diesem Jahr war er der dritte Storch in der Gegend, dessen Magen voller Kunststoffmüll war – aus dem vergangen Jahr sind Wilhelm Holzer zwei weitere Fälle bekannt.

Zu viel Kunststoff landet in der Biotonne

Doch wo finden die Störche all die Gummi- und Plastikteile? In vielen Haushalten werden Dinge in die Biotonne geworfen, die dort nichts zu suchen haben – auch Gummis von Gemüsebünden, die bequem zusammen mit dem abgeschnittenen Grünzeug entsorgt werden. Dann wird der Müll verwertet, oft im Freien.

Wilhelm Holzer hat Videos auf einer Verwertungsanlage aufgenommen. Man sieht eine Gruppe von Störchen auf der Suche nach Nahrung. Sie spazieren über einen großen Berg aus Biomüll, in dem sich auch Plastiktüten und andere Dinge befinden.

"Störche essen, was zu finden ist", sagt Ursula Schmidt-Hoensdorf. "Wenn wir hier eine Biogasanlage oder eine Müllverwertungsanlage haben, dann gehen die da hin."

Über einer Biomüll-Verwertungsanlage in der Nähe des Storchennestes kreisen heute um die 30 Störche und eine Vielzahl anderer Vögel, wie Krähen. Zur Frage, wie Vögel hier besser geschützt werden könnten, will sich das Unternehmen nicht äußern. Eine Möglichkeit wäre, ein Netz über dem Biomüll zu spannen, sagt Ursula Schmidt-Hoensdorf.

Große Teile können ausgesiebt werden, …

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb in München (AWM) picken keine Vögel im Biomüll, weil dieser überdacht ist. Aus Kaffeesatz, Obst- und Gemüseresten der Münchner wird zuerst Biogas gewonnen. Der vergorene Abfall kommt dann in eine lastwagengroße Maschine und wird gesiebt. "Größere Teile werden entfernt und zum Schluss kommt Kompost heraus, der wird als solcher verwendet oder zu Erden oder Substraten weiterverarbeitet", sagt Franziska Burkart, Pressesprecherin beim AWM.

… kleine Plastikteile bleiben im Kompost

Die größeren Teile kommen in die Müllverbrennung. Es sind Äste, aber auch Plastiktüten oder Dosen, die fälschlicherweise in der Biotonne gelandet sind. In München liegt der Fremdstoffanteil im Biomüll zwar bei nur 0,8 Prozent. Doch findet der AWM hin und wieder auch kuriose Dinge zwischen Obst und Gemüse: Kinderspielzeug, Weinflaschen oder einen kaputten Staubsauger.

"Diese großen Teile lassen sich relativ gut heraussieben", sagt Franziska Burkart. Viel problematischer für die Müllverwerter sind Kleinteile: Haushaltsgummis, aber auch Aufkleber auf Äpfeln oder Bananen. Und Beutel aus biologisch abbaubarem Plastik. "Die Leute sammeln aufwändig ihren Biomüll darin. In der Anlage fängt er an zu vergären und die Überreste lassen sich nur schwer raus filtern."

Verbraucher sind gefragt

So ist der Kompost, der hier entsteht, wegen all der Kleinteile auch nicht ganz plastikfrei. Um den Anteil von Kunststoffen, die in der Natur landen, zu verringern, kann jeder seinen Beitrag leisten.

Aufkleber sollten von den Obstresten, Gummiringe von Gemüse oder Blumen entfernt werden, bevor diese weggeschmissen werden. Und statt Plastiktüten sollte man den Bioabfall in Papiertüten oder in Gefäßen sammeln. So fressen die Störche in Zukunft vielleicht wieder mehr Würmer und weniger Gummiringe.