Gullys abgesackt: Probleme bei der Sanierung der Südwesttangente

Auf dem betroffenen Teilstück war der Verkehr bereits auf die Fahrbahn Richtung Fürth umgeleitet worden. Dort senkten sich dann aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens die Gullys ab, teilte der verantwortliche Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) mit. Deshalb steht seit heute Morgen (29.03.19) nur eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Es kommt zu Staus und Behinderungen.

Gullys werden erstmal provisorisch repariert

Der Sör lässt die Schäden an den Gullys nun provisorisch beseitigen. Bereits heute Nachmittag sollen wieder mehr Fahrspuren zur Verfügung stehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen die Schäden an den Gullys dann dauerhaft beseitigt werden.

Baustelle bis zum 12. April

Die Nürnberger Südwesttangente wird in den kommenden Wochen zwischen den Anschlussstellen Schweinau und dem Kreuz Hafen in Fahrtrichtung Feucht saniert. Bis einschließlich 12. April wird die Fahrbahndecke erneuert. Heute sollten die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen. Dabei sollte die alte Asphaltdecke abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht werden.

Auffahrt und Rampe gesperrt

Deshalb ist auch die Auffahrt in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Nürnberg-Schweinau gesperrt. Ebenfalls saniert wird die Verbindungsrampe von der Südwesttangente zum Frankenschnellweg in Richtung Eibach. Deswegen ist auch diese gesperrt. Der Verkehr wird über die Nopitschstraße und den Frankenschnellweg beziehungsweise über die Hafenstraße umgeleitet.