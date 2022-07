Gullydeckel aus Verankerung gehoben - Polizei ermittelt

Ein schlechter Scherz, der böse hätte ausgehen können: Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Wiesenthau im Landkreis Forchheim insgesamt acht Kanaldeckel aus der Verankerung gehoben und hochkannt in die Gullys gestellt. Die alarmierten Streifenbeamten setzten die Gullydeckel wieder ordnungsgemäß ein, teilte die Polizeiinspektion Forchheim mit.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Es sei zu keinen konkreten Gefahrensituationen gekommen, so die Polizei. Zunächst waren zwei Kanaldeckel in der Hauptstraße und in der Weiherstraße aus der Verankerung gehoben worden, später weitere sechs Gullydeckel. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09191/ 7090-0