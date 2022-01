Guiness-Buch: Weltrekord im Unterarmstütz-Dauer-Hula-Hooping

Dass sich die Presse so für seinen Rekord interessiert, ist dem 30-Jährigen Lentersheimer fast ein wenig peinlich.

"So toll ist das jetzt auch wieder nicht, das können andere wahrscheinlich noch viel länger." Kai Sandmeyer, Weltrekordhalter

Vor allem seine Frau Maria ist dennoch sichtlich stolz auf ihren Kai, denn einen Weltrekordhalter an der Seite zu haben, das kann wohl keiner im 370 Einwohner zählenden Lentersheim im Landkreis Ansbach behaupten.

Planking mit Reifen

Für seine Disziplin braucht Kai Sandmeyer nicht viel Equipment. Zwei Tische auf gleicher Höhe im Abstand von rund einem Meter, einen herkömmlichen Hula Hoop-Reifen und eine Uhr. Für das "hula hooping in abdominal plank position" wie es im Guinness Buch der Rekorde offiziell heißt, legt sich Kai Sandmeyer waagrecht über die Tische, geht in den anstrengenden Unterarmstütz, so dass seine Hüfte frei schwingen kann. In dieser Position gibt er dem Reifen Schwung und lässt ihn um den Körper sausen. Das ist schon ohne den Hula Hoop-Reifen eine schweißtreibende Angelegenheit.

Auf die Idee gekommen ist Kai Sandmeyer eher durch Zufall als er ein Video im Internet sah vom bisherigen Rekordhalter.

"Ich mache jeden Morgen meine Planks für die tägliche Fitness, Hula Hoop konnte ich schon als Kind, warum die beiden Sachen also nicht verbinden?" Kai Sandmeyer, Weltrekordhalter

Bisheriger Rekordhalter aus Nigeria

Kai Sandmeyer beginnt in der Lagerhalle des Schwiegervaters zu trainieren. Schnell ist klar: Die 3.16 Minuten vom Weltrekordhalter aus Nigeria kann er toppen. Der Ehrgeiz hat den sportlichen IT-Prozessoptimierer gepackt. Er schreibt die Verantwortlichen des Guiness Buches an. Was folgt ist ein ziemlich aufwändiger, bürokratischer Akt. Anmeldeformulare, ein 36seitiges Regelwerk, viel Email-Korrespondenz. Dann kann Kai Sandmeyer endlich loslegen mit dem Weltrekordversuch.

Strenge Auflagen beim Weltrekord-Versuch

Unter exakt vorgegeben Bedingungen muss der Unterarmstütz-Dauer-Hula-Hooping-Weltrekordversuch durchgeführt werden. Kai Sandmeyer braucht zwei offizielle Zeugen, zwei Zeitnehmer, Videoaufnahmen aus zwei verschiedenen Perspektiven und Fotos von der Versuchsanordnung, damit sich die Guinness Buch-Redaktion von einer wettbewerbsgerechten Durchführung überzeugen kann.

Guiness Buch-Rekord riesen Aufwand

Kai Sandmeyer schafft es im ersten Anlauf, schlägt den bisherigen Weltrekordhalter um die doppelte Zeit: 6 Minuten 34 Sekunden. Mehrere Monate dauert es, bis der Rekord offiziell anerkannt ist und Kai Sandmeyer die Urkunde zugeschickt bekommt. Ein riesen Aufwand für eine lustige Aktion, aber er würde es wieder machen, lacht der 30-Jährige. Es sei einfach ein riesen Spaß gewesen.

Dass sein Rekord besonders lange Bestand hat, davon geht Kai Sandmeyer nicht unbedingt aus. So schwer sei das schließlich auch nicht. Die Leute müssten halt erstmal auf die Idee kommen. Letztlich sei das mehrminütige Halten des Unterarmstützes in waagrechter Position vor allem eins: eine super Fitness-Übung, auch ganz ohne Reifen.