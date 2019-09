"Gütesiegel Heimatdorf" - sechs fränkische Dörfer ausgezeichnet

Das "Gütesiegel Heimatdorf" wird an Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern vergeben, die aus eigenem Antrieb heraus für mehr Lebensqualität und Heimatverbundenheit ihrer Bürger sorgen. Unter den bayernweit mehr als 150 Bewerbern konnten sich folgende fränkische Dörfer durchsetzen: Colmberg (Lkr. Ansbach) und Dittenheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) in Mittelfranken, Steinwiesen (Lkr. Kronach) und Thurnau (Lkr. Kulmbach) in Oberfranken, sowie Strahlungen (Lkr. Röhn-Grabfeld) und Untermerzbach (Lkr. Haßberge) in Unterfranken.

Leuchtende Vorbilder für den Freistaat

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sagte: "Unsere Heimatdörfer sind nicht nur strahlende Sieger, sondern auch leuchtende Vorbilder für den ganzen Freistaat." Die Preisträger hatten sich unter anderem mit Projekten wie einer Mitfahrbank für mehr Mobilität im Dorf, einer Belebung des Dorfkerns mit einem Dorfladen oder einem Treffpunkt für Jung und Alt in einem Seniorenheim beworben.

Geldprämie von 50.000 Euro

Die Gemeinden erhalten eine Geldprämie in Höhe von 50.000 Euro bzw. bei Lage im Raum mit besonderem Handlungsbedarf 60.000 Euro zur weiteren unmittelbaren Verbesserung der Lebensqualität vor Ort. Colmberg will zum Beispiel einen Volksfestplatz und einen Wohnmobilstellplatz einrichten, um seine touristische Attraktivität zu steigern. Thurnau will 13 neue Mitfahrerbänke schaffen und einen Mehrgenerationenspielplatz einrichten.

Vierstufiges Bewerbungsverfahren

Von den bayernweit 150 Bewerbern wurden jeweils zwei Gemeinden je Regierungsbezirk von einer Jury, bestehend aus Regierungspräsident/in und Bezirksheimatpfleger/in des jeweiligen Regierungsbezirks sowie Heimatministerium in einem vierstufigen Bewerbungsverfahren ausgewählt. Das Geld sollen sie verwenden im Sinne des in der bayerischen Verfassung verankerten Grundsatzes der gleichwertigen Lebensverhältnisse.