Gütesiegel für zehn unterfränkische Bibliotheken

Damit werden öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken ausgezeichnet, die in besonderer Weise mit Schule zusammenarbeiten. Das Gütesiegel wurde erstmals 2006 verliehen. In der Kategorie öffentliche, kommunale Bibliotheken das Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt, die Stadtbibliothek Marktheidenfeld, die Gemeindebibliothek Röthlein, die Gemeindebücherei Schwanfeld und die Stadtbücherei Würzburg, in der Kategorie wissenschaftliche Bibliotheken die Hofbibliothek Aschaffenburg und die Universitätsbibliothek Würzburg und im Bereich öffentliche Bibliothek in Betreuung des Sankt Michaelsbundes sind es die öffentliche Bücherei Mainaschaff und die Stadtbücherei Obernburg.