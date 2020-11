Güterzug-Irrfahrt: 17-Jährige landen unfreiwillig in Würzburg

Braucht man für eine Fahrt mit einem Güterzug eigentlich ein Ticket? Zwei 17-Jährige aus Fürth waren offensichtlich der Meinung: nein. Die Jugendlichen kletterten unerlaubt auf einen Güterzug, der in Fürth abgestellt war. Eigentlich wollten sie von dort aus nur wenige Kilometer nach Nürnberg fahren, doch dann rollte der Zug in die andere Richtung los.

Jugendliche rufen Mutter telefonisch um Hilfe

Während der Fahrt, die laut den Jugendlichen ja nur nach Nürnberg geplant war, wollten sie Fotos schießen. Als der Zug den Güterbahnhof in Fürth dann aber in Richtung Würzburg verlassen hatte, bekamen die beiden Panik. Sie kontaktierten vom Zug aus telefonisch die Mutter eines der Jugendlichen, die daraufhin bei der Bundespolizei in Nürnberg anrief.

Ungeplantes Ziel: Würzburg

Der betroffene Güterzug befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits kurz vor Würzburg. Die Würzburger Bundespolizisten konnten schließlich die beiden Jugendlichen am Haltepunkt Würzburg Süd in Gewahrsam nehmen. Sie hatten den Güterzug bereits verlassen und dort auf die Beamten gewartet. Nach einer eindringlichen Belehrung über die Gefahren des Bahnverkehrs konnten die 17-Jährigen wohlbehalten den Erziehungsberechtigen übergeben werden. Dass sie sich mit ihrer Aktion in Lebensgefahr begeben hatten, war Ihnen nicht bewusst.