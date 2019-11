vor 28 Minuten

Güterzug erfasst Auto an unbeschranktem Übergang bei Deggendorf

Die Serie von Unfällen an unbeschrankten Bahnübergängen in Bayern reißt nicht ab. Im Deggendorfer Ortsteil Seebach hat ein Güterzug einen Kleinwagen erfasst. Erst am Freitag war es in Pocking (Lkr. Passau) zu einem ähnlichen Unfall gekommen.