Güterzug entgleist – Behinderungen im Nahverkehr

Am späten Montagvormittag sind die beiden Güterzüge laut Bundespolizei bei Bobingen zusammengestoßen. Einer der beiden Güterzüge stand laut Polizei an einer Weiche. Der Lokführer des anderen Güterzugs soll dann ein Signal übersehen haben, in der Folge kam es zur Kollision. Verletzt wurde niemand.

Zwei Gleise bei Bobingen gesperrt

Warum das Signal überfahren wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Die entgleisten Wagen können laut Bundespolizei frühestens am Dienstag mit einem Kranwagen wieder aufs Gleis gehoben werden. Bis dahin sind zwei Gleise nicht befahrbar. Das hat auch Folgen für den Personennahverkehr. Die Bayerische Regiobahn geht davon aus, dass die Strecke zwischen Schwabmünchen und Bobingen bis Mittwochnachmittag gesperrt bleibt.

Busse fahren zwischen Schwabmünchen und Augsburg

Die Züge auf der Strecke Kaufering – Bobingen – Augsburg können planmäßig verkehren. Zwischen Schwabmünchen und Bobingen wird aber ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, so die Bayerische Regiobahn. Züge aus Buchloe wenden in Schwabmünchen, Züge aus Augsburg nach Buchloe entfallen. Reisende können auch auf die Zugverbindung Buchloe – Kaufering – Bobingen ausweichen. Die Zugtickets werden für die Strecke anerkannt.