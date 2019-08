Güterzug auf Irrfahrt: Bundespolizei ermittelt weiter

Am Donnerstag war ein Güterzug mit 14 Waggons fast 100 Kilometer weit mit defekten Bremsen durch die nördliche Oberpfalz gerollt. Ursache war vermutlich ein Bedienfehler beim Ankoppeln der Waggons. Die Ermittler können sich an keinen vergleichbaren Vorfall in der jüngeren Bahngeschichte in Bayern erinnern.

Lokführer fristlos entlassen

Unterwegs war der mit Holz beladene Güterzug im Auftrag des oberbayerischen Bahnunternehmens K-Trail. Die Firma ist nach eigenen Angaben auf solche Holztransporte spezialisiert. K-Trail-Geschäftsführer Gunther Pitterka geht von einem fahrlässigen Verhalten der zwei Lokführer aus. Er hat beide Männer fristlos entlassen. Die Männer hätten einen Fehler beim Anschließen der Bremsschläuche gemacht. Weil sie anschließend auf den verpflichtenden Bremstest verzichtet hätten, sei der Fehler unbemerkt geblieben.