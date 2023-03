Endlich Tempo beim Bahnausbau im Bayerischen Chemiedreieck

Am Dienstag haben sich in Burghausen namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie und Wirtschaft mit dem Bahnbeauftragten der Bundesregierung getroffen, um über das Bahn-Großprojekt ABS 38 zu sprechen. Denn damit sollen 145 Kilometer zwischen München, Mühldorf und Freilassing fast durchgängig zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Am Ende soll auf der Strecke außerdem eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 200 Stundenkilometern möglich sein.

Eines der größten Schienenprojekte Deutschlands

Es ist eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands. Das Bayerische Chemiedreieck will damit mehr Güterverkehr auf die Schienen bringen, wie etwa der Chemiekonzern Wacker in Burghausen. Das Bahn-Großprojekt eilt, dauert aber schon Jahrzehnte. Erst vor Kurzem hat es sich erneut weiter nach hinten verschoben - wegen einer Gesetzesänderung. Laut Bahn soll die Umsetzung Stand jetzt bis Mitte der 2030er Jahre dauern. Doch viele wollen, dass es schneller geht. Knapp 20 Vertreterinnen aus Wirtschaft, Industrie und Politik haben im Bürgerhaus Burghausen bei der Gesprächsrunde zwei Stunden lang diskutiert.

Staatsekretär bekräftigt Dringlichkeit

Der beim Bund für den Schienenverkehr zuständige Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer (FDP) sieht die Dringlichkeit und will den Bahnausbau nun beschleunigen. "Es ist mir als Schienenverkehrsbeauftragter ganz wichtig, dass wir zur Beschleunigung im Schienenausbau kommen, ich nehme hier aus der Region im Chemiedreieck mit, dass die Standortsicherung dringend erfordert, dass die Anbindung an die Schiene verbessert wird. Daran arbeiten wir seit Jahren, allerdings sehen wir Beschleunigungsmöglichkeiten und -bedarf und genau das nehme ich mit", so Staatssekretär Michael Theurer. Man habe auch vereinbart, im Bereich Tüßling, Freilassing, Salzburg noch einmal intensiv mit den Kommunen im Detail zu diskutieren, wie man ihre Belange stärker berücksichtigen könne.

Bauabschnitte sollen schneller genehmigungsreif werden

Man will jetzt gemeinsam Bauabschnitt für Bauabschnitt zur Genehmigungsreife bringen, denn wenn etwas genehmigungsreif sei, könne es auch gebaut werden, so der Bahnbeauftragte der Bundesregierung auf BR-Nachfrage. Bei den komplexen Genehmigungsverfahren, bei denen viel berücksichtigt werden müsse, brauche man jetzt die Unterstützung der Region, damit man im Gespräch mit den Betroffenen zu einem Konsens kommen und den Bau beginnen könne.

Chemiedreieck sieht Chance, Projekt voranzutreiben

ChemDelta-Sprecher Peter von Zumbusch ging heute zufrieden aus dem Termin, von dem er sich viel erwartet hat für das Bayerische Chemiedreieck. Man habe bei dem Meeting vieles im Detail besprochen, es gebe keine einfachen Antworten in solchen Infrastrukturprojekten. Er habe heute das Gefühl bekommen, dass nun wirklich eine Chance da sei, miteinander das Projekt voranzutreiben und zu einem baldigen Abschluss zu bringen, so Peter von Zumbusch auf BR-Nachfrage. Es geht voran, so der Konsens nach der Gesprächsrunde im Besprechungsraum im Bürgerhaus Burghausen.

Grüne: Güterverkehr gehört auf die Schiene

Auch Gisela Sengl, die für die Grünen im Landtag sitzt und stellvertretende Fraktionssitzende ist, ist zufrieden mit dem Ausgang. "Der Termin war sehr gut, weil wirklich alle Beteiligten an einem Tisch gesessen sind." Es sei jetzt klar geworden, dass der Druck enorm groß sei und man eine gut ausgebaute Bahn für alle brauche und auch für die Wirtschaft. Alle haben begriffen, dass der Bahnverkehr klimaneutral ist und der Güterverkehr auf die Schiene gehört, so Sengl. Die Kommunikation müsse bei dem Projekt jedoch verbessert werden, es müsse mehr mit den Leuten geredet werden.

SPD: Große Bedeutung für Arbeitsplätze

Bärbel Kofler (SPD), die für den Landkreis Traunstein im Bundestag sitzt und als Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig ist, ist zufrieden, weil der Bahnbeauftragte der Bundesregierung aus dem Treffen mitgenommen habe, von welcher großen Bedeutung die ABS 38 für die Industrie, die Arbeitsplätze und die Menschen, die hier arbeiten sei. Man bemühe sich leider schon seit Jahrzehnten ohne Erfolg, dass die Strecke ausgebaut werde. Es gehe jetzt darum, dass die Bahnstrecke zwischen München, Mühldorf und Freilassing nun zügig ausgebaut werde, im Gespräch mit der Bevölkerung. Die Planungsschritte müssten sehr schnell vorangetrieben werden und sehr schnell geschaut werden, welche technischen und politischen Möglichkeiten nun gemeinsam im Bundestag noch eingeleitet werden müssten.