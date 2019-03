Güterumschlag am Hafen Straubing um die Hälfte zurückgegangen

Im Donauhafen Straubing-Sand sind 2018 um die Hälfte weniger Waren verladen worden als noch im Jahr zuvor. Der Hafen verzeichnet ein Minus von 46 Prozent. Das liegt vor allem an der anhaltenden Trockenheit und dem damit verbundenen niedrigen Wasserpegel der Donau im vergangenen Jahr.

Steine, Erde und Holz an Board

Von den fünf bayerischen Donauhäfen war Straubing-Sand 2018 trotzdem einer der umschlagstärksten. Das teilt das Bayerische Landesamt für Statistik mit. Rund 400.000 Tonnen wurden dort ein- und ausgeladen. Damit liegt Straubing auf Platz zwei in der Statistik-Tabelle. Hauptsächlich handelt es sich bei den Waren um Steine, Erde, Holz und landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie es heißt.

Passauer Hafen als einziger im Plus

Der umschlagstärkste bayerische Donauhafen war Regensburg. Dort wurden im vergangenen Jahr 1,17 Millionen Tonnen verladen. Insgesamt wurden 2018 an den Donauhäfen 2,5 Millionen Tonnen Güter verschifft. Damit sank der Güterumschlag um 26 Prozent. Der Hafen Passau verzeichnete als einziger Donauhafen in Bayern ein Plus: 12,6 Prozent mehr Güter als noch im Jahr zuvor wurden dort ein- und ausgeladen.