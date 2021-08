vor 27 Minuten

Güterschiffe in Schleuse auf dem Main zusammengestoßen

In der Schleuse bei Klingenberg am Main im Landkreis Miltenberg sind ein Verband aus mehreren Schiffen und ein Güterschiff zusammengeprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall am bayerischen Untermain niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.