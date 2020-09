Güterschiff schlägt in Würzburg Leck

Ein Gütermotorschiff hat am Montagvormittag bei einem Anlegemanöver am Alten Hafen in Würzburg einen Wassereinbruch im Maschinenraum erlitten. Das mit Dünger beladene Frachtschiff war nach Informationen der Würzburger Feuerwehr und vom Polizeipräsidium Unterfranken beim Anlegen an der Steuerbordseite beschädigt worden. Durch den etwa 50 Zentimeter langen Riss kam es dann zu einem Wassereinbruch in den Maschinenraum. Das Schiff hatte schon Schlagseite.

Feuerwehr pumpt Wasser ab und dichtet Schiffsrumpf ab

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Wasser wird jetzt von Feuerwehrkräften abgepumpt. Anschließend wird das Leck mit Bitumenmatten abgedichtet.