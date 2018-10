Günzburger züchtet schärfste Chilis der Welt

Sie sehen schon lecker aus, diese Chilis. Reinbeißen sollte man in die Sorten von Andreas Strobel aber lieber nicht: "Das ist ein Schärfegrad, dem man mit einem normal-europäischen Gaumen nicht vertragen kann. Wenn sich das am Gaumen verteilt, sind das Schmerzen, die vergisst man nicht."

Stattdessen eignen sich die Chilis mit den exotischen Namen Trinidad Butch Scorpion oder Carolina Reaper zum Beispiel für eine scharfe Soße.

Capsaicin gegen Schmerzen

Mitten in Günzburg baut Strobl diese scharfen Schoten an, in seinem kleinen Garten direkt hinterm Haus. Gelbe, rote und grüne Schoten leuchten in der Sonne. Der Chilli-Fan fertigt aus einer besonderen Sorte auch Salben an, denn der Inhaltsstoff Capsaicin lindert Schmerzen. Und Strobl selbst hat Probleme mit dem Rücken.

Internationale Fangemeinde

Von Jalapeno beim Mexikaner hin zur schärfsten Chilli der Welt: Andreas Strobl hat es einfach gepackt - das Chilli-Fieber. Im Internet hat sich der Züchter schlau gemacht und tauscht sich mit Chilli-Fans aus. Inzwischen hat der Günzburger Kontakt mit Chilli-Experten aus der ganzen Welt.

Der Chilli-Soßen-Weltmeister aus den USA hat Andreas Strobl sogar Samen geschickt, die er hier gezogen hat. Gemeinsam sprechen sie via Internet über Aussaat, Pflege und Zubereitung der bunten Schoten.