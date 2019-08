Günzburg warnt vor Scientology-Kampagne

Die Stadt Günzburg warnt vor einer Öffentlichkeitskampagne der Organisation "Der Weg zum Glücklichsein". Ihre Broschüren stecken laut Stadt in Briefkästen oder werden in Lokalen und Geschäften ausgelegt. Der Bayerische Verfassungsschutz bezeichnet die Organisation in seinem aktuellen Bericht als Tarnorganisation von Scientology.

Broschüre soll an Scientology binden

Auf den ersten Blick seien Aufmachung und Inhalt des Hefts unverfänglich, lediglich im Impressum ist der Scientology-Gründer L. Ron Hubbard erwähnt, teilte die Stadt mit. Günzburg hat das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz um Rat gebeten. Dieses hat nach Angaben der Stadt bestätigt, dass die Scientology-Organisation versucht, mit der vermeintlich trivialen Broschüre Menschen an sich zu binden. "Ziel ist es, die Leser zur Kontaktaufnahme mit der Tarnorganisation zu motivieren, um die Person an Scientology heranzuführen", so die Stadt Günzburg.