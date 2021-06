Günzburg: Kampf um den Baum

In gut fünf Metern Höhe, auf einem alten Kastanienbaum in Günzburg, haben sich Klimaaktivisten eine Art "Baumhaus" gebaut und ein Plakat enthüllt. "Baumschutz für unsere Zukunft – jetzt", ist darauf zu lesen. Grund für die Aktion war die Sitzung des Günzburger Stadtrats, der über eine sogenannte "Baumschutzverordnung" entschieden hat.

Baumfällung wäre nicht mehr so einfach möglich gewesen

Wäre die Verordnung durchgekommen, wäre es in vielen Fällen nicht mehr möglich gewesen, einen Baum einfach so zu fällen. Hat der Stamm einen gewissen Umfang, müsste der Besitzer die Gemeinde um Erlaubnis fragen und einen triftigen Grund vorlegen, etwa dass er dort bauen möchte. Stimmt die Behörde der Fällung zu, wäre der Eigentümer aber verpflichtet, einen neuen Baum zu pflanzen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, dem drohen teils empfindliche Geldbußen – eine Verordnung, die vielen zu weit geht.

"Bevormundung und Enteignung"

"Das ist Bevormundung und Enteignung", sagt Sybille Löhle, Stadträtin der Freien Wähler. "Wenn ich einen uralten, morschen Baum auf meinem Grundstück nicht mehr haben will, dann muss ich ihn auch fällen dürfen", sagt sie. Löhle ärgert sich über mögliche Kosten, die auf Grundstücksbesitzer zugekommen wären, wenn sie etwa mit einem Gutachten beweisen müssten, dass ein Baum auch tatsächlich krank ist. Ihre Fraktionskollegin befürchtete mehr Bürokratie, auch auf Seiten der Stadt. "Das muss ja alles kontrolliert werden und dafür müsste die Stadt dann wieder zusätzliches Personal einstellen", betonte Ruth Abmayr. Dass eine Baumschutzverordnung wirklich zu einer grüneren Stadt führen würde, bezweifelt sie. Es könnten viel mehr Bäume gefällt werden, weil Besitzer verhindern wollen, dass sie zu groß und damit schützenswert würden, meint sie.

Klimaaktivisten: Bäume halten Stadt kühl und bieten Lebensraum für Tiere

Die Klimaaktivisten sehen das anders. Im Sommer würden Bäume helfen, eine Stadt angenehm kühl zu halten. "Außerdem sind sie der Lebensraum für viele Vögel und Insekten", sagt Sina Dippel. Argumente, die so auch die Grünen immer wieder vorbringen. Während der Stadtratssitzung betonte die Fraktion die Wichtigkeit gerader alter Bäume, um viel CO2 zu speichern. Man dürfe nicht immer nur von Klimaschutz sprechen, sondern müsse ihn auch umsetzen, so der Tenor. Die Grünen konnten aber nur wenige ihrer Stadtratskollegen überzeugen. Diese lehnten eine Baumschutzverordnung mit deutlicher Mehrheit ab.

Bayernweit ist die Vorgabe bislang selten anzutreffen. Eine Studie des Bund Naturschutz aus dem Jahr 2019 zeigt, dass nur etwa jede zwanzigste Gemeinde im Freistaat auf eine entsprechende Verordnung setzt.