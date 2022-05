Günzburg: Forderung nach Imagewandel bei Pflegeberufen

Neurochirurgie, Bezirkskrankenhaus Günzburg: Sophie Spring saugt die Atemwege einer Patientin frei. Jeder Handgriff sitzt – und das obwohl Sophie erst vor kurzem ihre Pflegeausbildung abgeschlossen hat: "Es ist schon ziemlich hart mit der Eigenverantwortung am Anfang umzugehen. Man hat zwei bis drei Patienten und betreut die dann die ganze Schicht", erklärt sie und fügt hinzu: "Aber es ist gut zu machen, weil man auch die Struktur hat, und die Kollegen helfen einem ja auch immer."

Sophie Spring ist eine von zehn Pflegeschülern und -schülerinnen, die ihre dreijährige Ausbildung an einer der Pflegeschulen der Bezirkskliniken Schwaben erfolgreich abgeschlossen haben. Sie hat danach mit sechs anderen direkt eine Festanstellung am Bezirkskrankenhaus Günzburg bekommen. Dazu gehört auch Kollegin Vanessa Palatzky, die hier seit ein paar Wochen in der Neurologie arbeitet.

Ausbildung unter erschwerten Bedingungen

Die Ausbildung der beiden ist aufgrund der Corona-Beschränkungen ganz anders gelaufen als bei ihren Vorgängern. Vieles musste an Puppen oder im Online-Unterricht gelernt werden. Eine Belastung, der nicht alle im Jahrgang standgehalten haben. Vanessa Palatzky schwört auf das Gemeinschaftsgefühl, das ihr trotz aller Distanz geholfen habe: "Man hat sich da auch von den anderen wieder motivieren lassen."

Dass fast 75 Prozent der diesjährigen Absolventen am BKH bleiben, ist mehr als bisher und ein echter Erfolg. Darüber freut sich Pflegedirektor Georg Baur. Er führt diese große Zahl auch darauf zurück, dass die Pflegeschüler von den Teams auf den Stationen gut betreut und angeleitet würden.

Höhere Zulagen und mehr Mitsprache gefordert

Trotzdem ist er überzeugt davon, dass es grundsätzlich bessere Rahmenbedingungen bräuchte, um den Beruf attraktiver zu machen. Er fordert höhere Zulagen für Wochenend- und Nachtdienste und mehr Mitsprache bei politischen Entscheidungen. Außerdem macht er deutlich, dass im gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Beschlussgremium im Gesundheitswesen, gelernte Pflegekräfte vertreten sein müssten, was derzeit nicht der Fall sei.

Dass der Fachkräftemangel in der Pflege dringend angegangen werden muss, ist für Baur klar. Schon jetzt fehle es massiv an Mitarbeitern: "In allen vier Kliniken hätte ich aktuell einen Bedarf von 30 Stellen Vollkraft in der Pflege. Und die Menge, die wir in zehn, 15 Jahren brauchen, da sehe ich im Moment die Lösung nicht." Fachkräfte aus dem Ausland zu holen, sagt er, sei auch nicht die Lösung für alle Probleme.

Dankbarkeit als Lohn

Im Monat bekommt eine ausgebildete Pflegekraft durchschnittlich 3.000 Euro Brutto im Öffentlichen Dienst. Bei privaten Trägern ist das oft weniger. Für Vanessa und Sophie war aber nicht das Gehalt das Hauptargument bei der Berufswahl. Sophie Spring: "Man geht jeden Tag nach Hause und weiß, man hat jetzt wirklich was Gutes geleistet und getan." Vanessa Palatzky stimmt ihr zu: "Und man bekommt so viel Dankbarkeit zurück." Sophie ergänzt: "Also mir ist das viel mehr Wert als geregelte Arbeitszeiten. Das kann dir, glaub ich, kein anderer Job geben." Die beiden sind also mit viel Zuversicht in den Beruf gestartet. Doch in Zukunft braucht es noch viel mehr Pflegekräfte, um die alternde Gesellschaft versorgen zu können.