Günzburg: Ermittler suchen nach Ursache der Gasexplosion

Am Tag nach der Gasexplosion in einer leerstehenden Lagerhalle in Günzburg steht die Ursache noch immer nicht fest. Ermittler der Kripo Neu-Ulm und des Landeskriminalamtes sind vor Ort, um Spuren zu sichern. In dem Gebäude waren unter anderem Gasflaschen gelagert, außerhalb der Halle befand sich ein Gastank. Geklärt werden soll jetzt, ob ein mögliches Leck die Explosion verursacht hat.

Explosion verursacht Millionenschaden

Die Gasexplosion und die darauffolgende Druckwelle hatten am Mittwochfrüh einen Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich angerichtet. Die Halle wurde weitgehend zerstört. Außerdem wurden Autos auf einem nahe gelegenen Pendlerparkplatz und Häuser in der Umgebung beschädigt. Bei der Polizei haben mittlerweile weitere Anwohner Schäden an ihren Häusern gemeldet.

Asylbewerberheim bewohnbar

Auch ein Asylbewerberheim wurde bei der Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten sich größtenteils selbst in Sicherheit bringen. Sie konnten bereits am Mittwochabend wieder in die Unterkunft zurückkehren.

Bahnverkehr rollt wieder

Wegen Trümmerteilen auf den Gleisen der benachbarten Bahnstrecke musste der Zugverkehr am Mittwoch zeitweise komplett eingestellt werden. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn sind mittlerweile wieder alle Züge fahrplanmäßig unterwegs.

Keine bleibenden Schäden bei den Verletzten

Nach Polizeiangaben geht es den 15 Leichtverletzten den Umständen entsprechend gut. Die meisten von ihnen waren zum Zeitpunkt der Explosion auf einer nahe gelegenen Baustelle beschäftigt. Sie erlitten zumeist Knalltraumata. Zehn Personen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Sie konnten die Klinik aber bereits wieder verlassen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Verletzten bleibende Schäden davontragen werden.

Asbest in Halle verbaut

Die Lagerhalle gehört der Stadt Günzburg. Sie war an den Geflügel-und Vogelzuchtverein Günzburg verpachtet. Mittelfristig wäre die Halle wohl sowieso abgerissen worden, da dort Asbest verbaut war und auf dem Gelände Wohnhäuser entstehen sollen. Zwischen dem Günzburger Auweg und dem Bahnhof sind in einem ersten Bauabschnitt bis zu 300 Wohnungen geplant. Der Spatenstich ist für das Jahr 2023 vorgesehen.