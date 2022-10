Günther Felßner ist neuer bayerischer Bauernpräsident

Es herrscht dichtes Gedränge im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching. Noch bevor die Türen im Sitzungssaal zugehen und die Kandidaten ihre Ideen für die Zukunft des bayerischen Bauernverbands (BBV) vorstellen, diskutieren die anwesenden Bäuerinnen und Bauern bei Brezen und Kaffee: Wer kann in den kommenden Jahren ihre Interessen am besten vertreten?

Deutlich mehr Spannung als bei den letzten Wahlen

Gleich fünf Kandidaten haben sich der Abstimmung gestellt. Auf dem Podium ergibt sich damit ein deutlich anderes Bild als bei den Abstimmungen der letzten Jahre. Bei den vergangenen beiden Wahlen hatte es keinen Gegenkandidaten zu BBV-Präsident Walter Heidl gegeben. Im Vorfeld bereits klar ist, dass es auch in den kommenden Jahren keine BBV-Präsidentin geben wird. Eine Frau hat sich nicht zur Wahl gestellt.

Heidl trat nach zehn Jahren im Amt nicht nochmal zur Abstimmung an. Eigentlich hatte der 62-Jährige sein Amt bereits im vergangenen Jahr abgeben wollen. Wegen der damals bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Wahl jedoch verschoben.

Es geht in die Stichwahl

Im ersten Wahlgang kann sich keiner der Kandidaten durchsetzen. Es geht in eine Stichwahl zwischen Stefan Köhler, bisher Bezirkspräsident des BBV in Unterfranken, und Günther Felßner, der in den letzten zehn Jahren der Vizepräsident des BBV war. Dort setzt sich Felßner mit 65 von 119 gültigen Stimmen knapp gegen seinen Mitbewerber durch.

Felßner wurde 1966 geboren und führt einen Familienbetrieb mit 100 Milchkühen im Nürnberger Land. Er sitzt für die CSU im Kreistag Nürnberger Land. Zur Wahl angetreten war Felßner unter anderem mit dem Versprechen, den Bayerischen Bauernverband zur „Ideenfabrik und Taktgeber für Politik und Gesellschaft“ zu machen. Außerdem will er sich als Präsident stärker um den Nachwuchs kümmern und diesen wieder an den Bauernverband heranführen.

Ely Eibisch wird neuer Vizepräsident

Zum neuen Vizepräsidenten wurde Ely Eibisch gewählt. Er erhielt 114 von 199 gültigen Stimmen. Eibisch war in diesem Jahr schon zum Bezirkspräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes in der Oberpfalz gewählt worden.