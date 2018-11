Günther Beckstein wird 75

Die Zeit als Ministerpräsident war für den protestantischen Franken Günther Beckstein die spannendste Zeit und größte politische Herausforderung. Beckstein begann seine politische Karriere bei der Jungen Union in Nürnberg, war dann stellvertretender Vorsitzender des CSU-Bezirksverbandes Nürnberg-Fürth-Schwabach. Als Anwalt und Landtagsabgeordneter stellte er sich 1987 in Nürnberg der Wahl zum Oberbürgermeister – eine Wahl, die er unbedingt gewinnen wollte, wie er selbst im BR-Interview sagt.

"Peter Schönlein für die SPD und ich haben uns drei Jahre lang Wahlkampf geliefert – es war furchtbar. Ich wollte gewinnen, ich bin in die Stichwahl gekommen. Das war der Erfolg. Aber ich war schon da deutlich zurückgelegen und dann hab‘ ich große Fehler gemacht. Aber es ist auch wirklich dumm gelaufen und da habe ich deutlich verloren. Das hat mich sehr geärgert, bis heute übrigens." Günther Beckstein (CSU), ehemaliger bayerischer Ministerpräsident

Aber, so Beckstein weiter, "das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, die verlorene Oberbürgermeisterwahl war ein Tiefschlag." Danach zog es ihn in die Landespolitik nach München. 1988 wurde der begeisterte Wanderer und Bergsteiger Staatsekretär im Innenministerium und 1993 übernahm er das Amt des Innenministers von Edmund Stoiber (CSU). Eine Zeit, die Beckstein als toll und spannend in Erinnerung hat und die "unglaublich fordernd war", so Beckstein weiter: "Innenminister ist das aufregendste Amt." Er war Chef der Polizei, der Feuerwehr, damals auch noch der Baubehörde und Kommunalaufsicht. "Das Innenministerium war das, wo ich insgesamt mein politisches Profil erworben habe.“

„Hardliner für Recht und Ordnung“

Damals hatte er einen Ruf als "harter Hund". Wie Beckstein erklärt, wollte er eine ganz klare Sicherheitspolitik. Seiner Meinung nach war es wichtig, klare Ansagen an die Beamten zu machen. "Ich war der Chef von 50.000 Polizisten und Sicherheitsleuten. Da müssen sie differenziert denken, aber eindeutig reden." Das habe er gerade auch im Bereich der Sicherheitspolitik getan. "Da mussten die Leute wissen, dass ich ein Hardliner für Recht und Ordnung war.".

2013 nicht mehr zur Wahl angetreten

2007 wurde Günther Beckstein dann bayerischer Ministerpräsident – der erste evangelische in Bayern. Allerdings währte seine Amtszeit nur ein Jahr. Damals musste er seinen Platz räumen, weil die CSU bei der Landtagswahl 2008 die absolute Mehrheit verloren hatte. 2013 trat Beckstein nicht mehr zur Landtagswahl an. Noch immer hat er seine Anwaltskanzlei und noch immer lebt Beckstein in seinem Haus in Nürnberg-Langwasser, gemeinsam mit seiner Frau Marga, die er schon seit ihrer gemeinsamen Zeit bei evangelischen Jugendarbeit kennt.

Feier im Familienkreis

Das Engagement in und für die Kirche hat Beckstein sein Leben lang begleitet, so ist er seit 1996 Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern. Beckstein wird geschätzt wegen seiner bodenständigen und freundlichen Art, wie Markus Söder sagte: "Der ist einfach ein feiner Mensch, der Günther Beckstein. Jemand, der im normalen Leben auch ein ganz herzlicher, freundlicher ist. Ich habe ich immer gern gemocht und mag ihn heute noch gern.“. Gemeinsam mit den drei Kindern und weiteren Familienangehörigen und Freunden werden die Becksteins den 75. Geburtstag feiern.