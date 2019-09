Gegen Erzieher-Mangel: Günstige Wohnungen für Auszubildende

Der Wohnungsmangel in Regensburg und der gleichzeitig steigende Bedarf an Erziehern ist für die Träger von Kinderhorten und Betreuungseinrichtungen zu einem Problem geworden. Die Anwerbung von Nachwuchskräften gestaltet sich schwierig. Auch das Preisniveau der angebotenen Wohnungen ist vielen Bewerbern zu hoch. Die Stadt Regensburg versucht nun, potentielle Erzieher mit günstigen Wohnungen in die Stadt zu locken.

Nachwuchs durch billige Wohnungen langfristig binden

Die Idee ist aus der Not heraus geboren. Einige Bewerber hätten schon einen Vertrag unterzeichnet, sagt Eleonore Hartl-Grötsch, Leiterin des Amts für Tagesbetreuung von Kindern in Regensburg, "und dann kam kurz vor Arbeitsbeginn die Rückmeldung: Tut mir leid, ich muss absagen, ich habe keine Wohnung gefunden." Wie schwierig es ist, in der Universitätsstadt Regensburg eine Wohnung zu finden, weiß auch die angehende Erzieherin Maria Lieber. "Es sind lauter Menschen, die Wohnungen suchen. Und vom Preis her: Also ohne Einkommen wäre es gar nichts", sagt die 19-Jährige. Die Stadt hat daher 14 Wohnungen eingerichtet, die nur Auszubildende zum Erzieher beziehen können. Rund 300 Euro beträgt die Miete, wesentlich günstiger als auf dem Markt üblich. Hartl-Grötsch erhofft sich dadurch, den Nachwuchs langfristig an den Ort binden zu können.

Stadt schafft Ausbildungsplätze

Gleichzeitig hat die Stadt gerade 60 Ausbildungsplätze zum Erzieher-Beruf geschaffen, um die steigende Nachfrage an Betreuungsplätzen befriedigen zu können. In den nächsten vier Jahren sollen insgesamt 1.000 Plätze geschaffen werden, sagt Hartl-Grötsch, "und dafür brauchen wir Erzieherinnen".

Aus einer Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an das Bayerische Sozialministerium geht hervor, dass in Bayern derzeit rund 20.000 Erzieher fehlen.