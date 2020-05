vor 11 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

"Güllemord"-Prozess: Verteidigung fordert den Freispruch

Am Landgericht Augsburg steht der "Güllemord-Prozess" kurz vor dem Abschluss: Die Verteidigung hält am 15. Mai ihr Plädoyer. Sie fordert die Freilassung eines 55-jährigen Landwirts, dem die Staatsanwaltschaft den Totschlag an seiner Frau vorwirft.