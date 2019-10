vor 44 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Gülle-Tote von Birkhausen – Mordprozess gegen Ehemann

In der Nähe einer Güllegrube war vor einem Jahr die Leiche einer Frau aus Birkhausen gefunden worden. Ihr Mann steht seit dem Vormittag in Augsburg in einem Mordprozess vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht von Habgier als Motiv aus.