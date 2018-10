Die gute Nachricht: auch im Zeitalter von Smartphone und Video spielen Gutenachtgeschichten immer noch eine große Rolle. Für Eltern und Kinder ist es eine gute Gelegenheit, einen vielleicht turbulenten Tag einfach hinter sich zu lassen und alles drum herum zu vergessen.

Was aber macht gute Gu­te­nacht­ge­schich­ten aus? Ein gutes Ende und keinen offenen Ausgang sollten sie auf jeden Fall haben, sonst kann man vor lauter Spannung doch wieder nicht schlafen. Lustig darf es gerne sein und die ideale Geschichte soll Luft zum Weiterspinnen lassen.

Was macht eine gute Geschichte aus?

Ursula Böhm, die für das Betthupferl (hier geht's zum Podcast) schon viele Geschichten geschrieben hat, glaubt das Rezept dafür zu kennen: "Gut ist eine Gutenachtgeschichte für mich, wenn sie es schafft, einen aus der Welt des Alltags – vielleicht den Sorgen in der Schule oder dem Kummer über ein verlorenes Fußballspiel – mit in die Welt der Omas, Sofas und Katzen zu nehmen, so dass man darüber die Alltagssorgen vergessen kann und bestens eingestimmt wird für das Reich der Träume."

Mit einer Lösung oder einem möglichen Ausweg lässt sich die Geschichte auch ganz gut im Traum weiterspinnen. Besonders kreative Erzähler erfinden ihre Geschichten ganz individuell für ihre Kinder oder Enkel.