Gruselkabinett am Münchner Flughafen

Vom Artenschutz bedrohte Tiere, getötet und illegal als Souvenirs nach Deutschland gebracht. Die Asservatenkammer am Flughafen München ist ein Gruselkabinett und zugleich eine Überraschungskiste. Da lagert, was am Zoll beschlagnahmt wurde.