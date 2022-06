Grundwassertest: Altmühltaler darf in Treuchtlingen Probe bohren

Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen hat einer Mitteilung zufolge die Genehmigung erteilt, dass der Mineralwasserkonzern Altmühltaler Mineralbrunnen aus Treuchtlingen zwei Versuchsbohrungen auf seinem Firmengelände am Stadtrand durchführen darf. Außerdem dürfen - laut Landratsamt - dort Pumpversuche durchgeführt werden.

Grundwasser im Eisensandstein

Die Bohrungen sollen zu sogenannten Grundwassermessstellen ausgebaut werden. Das heißt bei den Probebohrungen und Pumpversuchen soll herausgefunden werden, ob genug Grundwasser in entsprechender Qualität im Eisensandstein vorhanden ist, um es für die Mineralwasserproduktion zu nutzen. Sollten die Versuchsbohrungen erfolgreich sein, könnten auf dem Gelände am Treuchtlinger Stadtrand Förderbrunnen errichtet werden.

Konzern müsste Abfüllanlage an Stadtrand verlegen

Das müsse dann aber in einem gesonderten Genehmigungsverfahren beurteilt werden, so das Landratsamt. Würden diese Brunnen genehmigt, könnte Altmühltaler seine Abfüllanlage aus der Stadtmitte an den Stadtrand verlegen. Dafür sei laut Altmühltaler-Chef Alexander Pascher eine Investition von mehr als 50 Millionen Euro nötig.

Während der Probebohrungen müssten die Wasserstände umliegender Brunnen beobachtet und dokumentiert werden, so das Landratsamt. Diese seien dann in Hinblick auf Reaktionen der Bohr- und Pumpmaßnahmen auszuwerten. Die Ergebnisse der Probebohrungen können nach Abschluss auf der Internetseite des Landratsamtes nachgelesen werden.

Probebohrungen müssen bis spätestens Januar 2023 starten

Grundlage für die Genehmigung der Probebohrungen seien Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach sowie die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde, des Gesundheitsamtes, des Bergamtes Nordbayerns, des Landesamtes für Umwelt Bayern und des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Die Probebohrung ist nötig, weil das Grundwasservorkommen im sogenannten Sandsteinkeuper, aus dem die Firma bislang ihr Wasser bezieht, nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach geschont werden muss.

Die Arbeiten müssten spätestens bis Januar kommenden Jahres begonnen werden, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.