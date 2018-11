Grundwasserspiegel in Bayern rekordverdächtig niedrig

2018 wird als eines der schlimmsten Trockenjahre in die Geschichte eingehen. Egal ob in Seen, Flüssen, in den oberen oder tieferen Grundwasserspeichern: Überall fehlt Wasser. Fast alle Messstellen registrieren sehr niedrige Pegel. Oft sind sie sogar niedrig wie noch nie, so das bayerische Landesamt für Umwelt.

Die regenarmen Zeiten häufen sich

Der Grund: Die regenarmen und heißen Zeiten wiederholen sich. Im Sommer 2018 regnete es, je nach Regierungsbezirk, zwischen 30 und 40 Prozent weniger als normal. Aber auch der Juni und der Juli 2017, der Winter 2016/17 und der Sommer 2015 waren schon extrem trocken.

Ohne Regen können sich die Wasservorräte auf Dauer aber nicht erholen – und von dem, was noch vorhanden ist, verdunstet mehr aufgrund der Hitze.

Genug Trinkwasser für alle

Dennoch gibt es weiterhin grundsätzlich genug Trinkwasser für alle, versichert das Landesamt für Umwelt. Die Wasserleitungen der Versorger sind miteinander vernetzt, so dass die Menschen noch keine Knappheit am Wasserhahn fürchten müssen.

Verbote gegen Engpässe

Einige Engpässe gibt es trotzdem: Im niederbayerischen Grafling zum Beispiel muss die Feuerwehr die Landwirte mit Tankwagen versorgen. In Mellrichstadt in Unterfranken verbietet die Kommune ihren Bürgern, das Auto zu waschen oder landwirtschaftliche Flächen zu bewässern.

Fischsterben ist nicht ausgeschlossen

Die Natur leidet auch schon. So sind ausgetrocknete Bäume anfälliger für Schädlinge. Jungpflanzen können keine Wurzeln schlagen. Außerdem könnte es zu einem Fischsterben kommen, sollte es weiterhin so trocken bleiben und die Bäche versiegen.