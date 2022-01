Grundwasserschutz: Muss die Düngeverordnung verschärft werden?

Landwirt Peter Schmid baut auf seinen Feldern bei Rain am Lech Mais, Kleegras, Zuckerrüben, Dinkel und Wintergerste an. Vor allem beim Getreide hat er 2021 deutlich weniger geerntet als in den Jahren vorher: Schmid spricht von 10 bis 15 Prozent Minderertrag. Er ist sich sicher, dass das nicht am Wetter lag.

Bauern hadern noch mit der Düngeverordnung von 2021

Dass er am Ende des Jahres fast 5.000 Euro weniger eingenommen hat, führt Schmid vielmehr darauf zurück, dass er weniger düngen durfte. Nach der neuen Düngeverordnung liegen alle seine Äcker in sogenanntem roten Gebiet. Rot bedeutet: Wegen zu viel Nitrat im Grundwasser soll hier weniger Dünger auf die Felder. Schmid sagt aber, dass die Nitratmessstelle zu weit von seinen Feldern entfernt ist und er nicht für die hohen Nitratwerte verantwortlich ist. Trotzdem werde er von der Politik zu niedrigeren Erträgen gezwungen. Zahlreiche Bauern in Bayern sehen das ähnlich, einige haben gegen die Gebietsausweisungen oder fehlerhafte Messstellen geklagt. Aber jetzt müssen sie sich womöglich sogar auf Verschärfungen einstellen.

Rote Gebiete könnten wieder mehr werden

Denn die Europäische Union ist nicht einverstanden mit den Berechnungen, nach denen Deutschland die roten Gebiete ausweist. Sie kritisiert insbesondere die "Emissionsmodellierung", die neben den Nitratwerten im Grundwasser ausschlaggebend dafür ist, wo ein rotes Gebiet liegt. Die Europäische Kommission droht damit, ein Vertragsverletzungsverfahren wiederaufzunehmen: Erst 2018 hat die EU geklagt und Strafzahlungen von 850.000 Euro pro Tag angedroht, weil Deutschland gegen die Nitratrichtlinie verstößt.