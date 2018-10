Grundwasser verschmutzt: Bauernverbands-Vize Felßner verurteilt

Das Amtsgericht Hersbruck hat den Vizepräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner wegen Boden- und Gewässerverunreinigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt – insgesamt 7.200 Euro.

Sickerwasser ins Wasserschutzgebiet geleitet

Der Staatsanwaltschaft zufolge war Felßner dafür verantwortlich, dass in Günthersbühl im Landkreis Nürnberger Land der Boden und teilweise auch das obere Grundwasser eines angrenzenden Grundstücks verunreinigt wurden. Der Bauern-Funktionär hatte für die Umwelt schädliches Sickerwasser aus Silos in ein Wasserschutzgebiet geleitet. Dadurch soll in Lauf an der Pegnitz sowohl der Boden in der Nachbarschaft seines Hofs als auch Grundwasser belastet worden sein.

Felßner sah sich zu unrecht beschuldigt

Zum Prozessauftakt im April widersprach Felßner den Vorwürfen und warf der Staatsanwaltschaft einseitige Ermittlungen vor. Im Urteil sah das Amtsgericht Hersbruck allerdings die zwei Fälle von Boden- und Gewässerverunreinigung als nachgewiesen an. Vor der Verhandlung hatten dazu Gespräche zwischen dem Angeklagten, seinen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft stattgefunden.

Der Schuldspruch ist nach Angaben des Gerichts-Sprechers rechtskräftig. Gegen die Höhe der Strafe kann der Landwirt noch Rechtsmittel einlegen.