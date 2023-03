Grundwasser und Trockenheit - Fachtagung in Schweinfurt

Wie kann das Grundwasser auch in Zeiten des Klimawandels dauerhaft gesichert werden? Darüber sprechen am Mittwoch und Donnerstag im unterfränkischen Schweinfurt rund 100 Fachleute der bayerischen Wasserwirtschaft – bei der Fachtagung Wasser des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW). Denn auch in Bayern gefährdet die Klimakrise die dauerhafte Sicherstellung der Wasserversorgung, teilt der VBEW mit.

"Mit dem sogenannten Jahrhundertsommer 2003 und vermehrt in den Jahren seit 2018 mit mehreren Trockenjahren in Folge wird der Wasserstress und die damit verbundenen Schwierigkeiten, vor allem in den Sommermonaten ausreichend Trinkwasser bereit zu stellen, immer deutlicher", erläutert Markus Rauh, VBEW-Vorstandsmitglied. Entsprechende Anpassungsmaßnahmen müssten daher mit Nachdruck vorangetrieben werden. Gefordert seien Politik, Wasserwirtschaft und die gesamte Gesellschaft mit ihrem Verbrauchsverhalten.

Defizite bei der Grundwasserneubildung

Wissenschaftler, Vertreter aus Ministerien und Behörden sowie von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen diskutieren bei der Tagung am Mittwoch, wie die Wasserversorgung bei anhaltender Trockenheit sichergestellt werden kann. Die gegenwärtige und langfristige Bilanz falle ernüchternd aus, so der VBEW.

Ein Vergleich der durchschnittlichen Grundwasserneubildung des Referenzzeitraums 1971 bis 2000 mit dem des Zeitraums 2011 bis 2020 zeige ein Defizit von 19 Prozent bei der Grundwasserneubildung in Bayern. Ein Trend, der Folgen haben wird, denn das bayerische Trinkwasser wird zu rund 90 Prozent aus Grundwasser gewonnen, so der VBEW.

Ein abnehmendes Wasserdargebot – also die potenziell nutzbaren Mengen an Grund- und Oberflächenwasser – bedeute: Brunnen und Quellen versiegen. Die Konsequenzen seien aber nicht überall gleich. Der wasserarme Norden Bayerns stehe vor größeren Herausforderungen als der noch wasserreichere Süden.

Lob für "notwendige Korrektur" des Landesentwicklungsprogramms

In diesem Zusammenhang weist Rauh darauf hin, wie "besorgniserregend" die in letzter Minute von den Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler eingebrachten Änderungsanträge zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms waren. "Wir mussten in Kombination der Anträge den Grundwasserschutz und die Stellung von Trinkwasser in Bayern als gefährdet ansehen und sind entsprechend aktiv geworden. Dass die Staatsregierung die Änderungsanträge am 28.03.2023 zurückgezogen hat, war eine notwendige Korrektur im Sinne einer nachhaltigen Trinkwasserversorgung und zeigt auf, dass die Staatsregierung unseren fachlichen Argumenten Rechnung getragen hat", freut sich Markus Rauh.

Nach den ursprünglichen Plänen der Koalition sollte Grundwasser nicht länger "bevorzugt", sondern nur noch "insbesondere" der Trinkwasserversorgung dienen. Auch der dauerhafte Erhalt von Wasserschutzgebieten wäre entfallen. Mit Blick auf die langen Schutzgebietsverfahren, die vielen offenen Verfahren und die verhältnismäßig kleinen Wasserschutzgebiete wäre dies aus Sicht der VBEW fatal gewesen. Für eine langfristige und bedarfsgerechte Trinkwasserversorgung müssten oberflächennahe Wasserressourcen geschützt und saniert werden. Es dürfe auch nicht immer öfter Tiefengrundwasser angezapft werden – "die eiserne Reserve für die nachfolgenden Generationen".

Überregionale Strukturen zur Wasserversorgung

Ein wichtiger Baustein bei der Wasserversorgung sei die Schaffung überregionaler Versorgungsstrukturen. "Auch deshalb freuen wir uns heute in Schweinfurt zu Gast zu sein, denn die Stadtwerke Schweinfurt sind mit der Verbundleitung Mainfranken ein tolles Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit. Auch neue Talsperren dürfen kein Tabuthema mehr sein", sagt VBEW-Hauptgeschäftsführer Detlef Fischer.

Die 2021 in Betrieb gegangene 26 km lange Trinkwasserverbundleitung verläuft durch insgesamt acht Gemeindegebiete und ermöglicht den Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Wasserverfügbarkeit auf der sogenannten "Fränkischen Trockenplatte".