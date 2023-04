Grundwasser in Unterfranken: Nasser März bringt kaum Erholung

Der März in Deutschland war der regenreichste seit 2001. Auch in Unterfranken ist überdurchschnittlich viel Regen gefallen. Laut dem deutschen Wetterdienst war die Niederschlagsmenge an manchen Orten sogar doppelt so hoch im Vergleich zum langjährigen Mittel. Das bedeute allerdings keine Erholung für den niedrigen Grundwasserspiegel in Unterfranken, sagt Udo Feldinger, Wettertechniker beim Deutschen Wetterdienst. "Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", so Feldinger. "Ein niederschlagsreicher Monat schafft keinen großen Ausgleich."

Nasser Winter wäre wichtig

Feldinger zufolge wäre eine höhere Niederschlagsmenge in den Wintermonaten noch wichtiger gewesen. "Uns fehlt oft der Niederschlag im Winter", so der Wettertechniker. Und das war auch im letzten Winter so. Dabei könne sich in den Wintermonaten besser Grundwasser bilden, weil Niederschläge direkt in den Boden versickern und Pflanzen noch nicht so viel Wasser benötigen.