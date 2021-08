Grundwasser in Franken: Hat der Starkregen geholfen?

Wie steht es aktuell um das Grundwasser in Franken? Die Mitarbeiter des Nürnberger Wasserwirtschaftsamtes wollen sich ein Bild der aktuellen Lage machen. Dazu sind sie an den Oberlauf der Pegnitz gefahren. Vor etwa vier Wochen war hier noch Hochwasser.

Hans-Dietrich Uhl, Baudirektor am Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, sieht sich den Flusslauf an: "Wir sehen jetzt schon wieder niedrige Wasserstände. Da drüben am Ufer sieht man trockene Bereiche, ein Zeichen, dass wir sehr niedrige Wasserstände haben." Das Hochwasser ist abgelaufen. Aber hatte es Einfluss auf die Grundwasserstände?

Die Pegnitz wird unter anderem von der Brunnbergquelle gespeist, die sich hier ganz in der Nähe befindet. Sie ist eine von 120 Quellen in Bayern, die im Rahmen des Landesgrundwasser-Messdienstes überwacht werden.

Dauerregen hat nur kleinen positiven Effekt

Die Brunnbergquelle liegt im Wald versteckt. Das Wasser ist klar, Bewegung ist allerdings kaum zu sehen. Normalerweise könnte man das Wasser sprudeln sehen, berichtet Hans-Dietrich Uhl. Da könne man richtig beobachten, wie das Wasser aus der Erde austritt. "Im Augenblick sieht man davon nicht viel, das ist ein Indiz, dass die Grundwasserstände relativ niedrig sind", erklärt der Experte. Einige Quellen in der Umgebung seien bereits versiegt, die Brunnbergquelle liefere weiter Wasser, wenn auch im Moment wenig. Das belegen auch die Daten, die die Experten heute ablesen.

Bei genauem Hinschauen kann man erkennen, das Wasser sprudelt. Dafür sind die Starkregenfälle in den vergangenen Wochen verantwortlich. Gut sei auf jeden Fall, dass durch den Regen die Böden sehr feucht sind. So können sie schneller Wasser aufnehmen. Somit könnten die Regenfälle zur Grundwasserneubildung beitragen. Die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes werden die Grundwassersituation weiter genau beobachten und an zahlreichen Messstellen Daten erheben.

Lange Winter mit viel Schnee wären wichtig

Laut dem Landesamt für Umwelt bleibt das Grundwasser in vielen Regionen trotz der Niederschläge auf niedrigem Niveau. Das gelte vor allem in Teilen des fränkischen und schwäbischen Jura, im westlichen Mittelfranken und südlich der Donau, erklärt Dr. Jörg Neumann, Leiter des Referates für Grundwassermonitoring am Landesamt. Grundsätzlich sei es so, dass der Freistaat im Winter dringend Schnee braucht. "Der Schnee stellt einen Wasserspeicher dar und aus diesem Wasserspeicher kann langsam über einen längeren Zeitpunkt, das Wasser an den Boden und damit an den Untergrund abgegeben werden."

Das sei für die Grundwasserneubildung das Allerbeste. Auch Hans-Dietrich Uhl vom Nürnberger Wasserwirtschaftsamt bestätigt das. "Das nasse Frühjahr hat sicher eine Entspannung gezeigt für die Grundwasserstände, ob es anhaltend ist muss abgewartet werden. Ein nasses Frühjahr hat jetzt sicher noch keine langfristigen Auswirkungen."