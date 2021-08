Grundwasser in Bayern: Leichte Erholung durch Dauerregen

Dank anhaltender Regenfälle in Bayern erholen sich die Grundwasserstände. Allerdings nur sehr langsam. Laut Landesamt für Umwelt (LfU) haben die ausgeprägten Niederschläge im Mai und Juni zwar dazu geführt, dass vor allem in der Nähe von Flüssen und Bächen die Grundwasserstände gestiegen sind.

In Gebieten, die fern von Gewässern liegen, habe der Regen dagegen kaum eine Veränderung bewirkt, erklärt Natalie Stahl-van Rooijen, Leiterin des Referates Hochwassernachrichtendienst und Gebietshydrologie am LfU: "An einigen Niederschlagsstationen (…) haben wir tatsächlich das Doppelte vom langjährigen Mittel, bezogen auf 1961 bis 1990, gemessen. Das kann man aber nicht auf ganz Bayern übertragen. Es gibt auch viele Stationen, die nur durchschnittlichen Niederschlag hatten."

Dauer-Regen hat kleinen positiven Effekt

Trotzdem sei ein positiver Effekt auf die Grundwasserstände festzustellen: Während Ende April noch fast zwei Drittel der Messstellen niedrige oder sehr niedrige Werte aufwiesen, ist dies laut Landesamt für Umwelt Anfang August nur noch an knapp einem Fünftel der Messstellen der Fall.

Für eine langfristige Erholung der Grundwasserstände brauche es aber mehr als einen verregneten Sommer, sagt Stahl-van Rooijen: "Der tiefere Grundwasserstock füllt sich sehr langsam über die Grundwasser-Zusickerung aus dem oberen Stockwerk auf. Dieser Prozess verläuft über mehrere Jahre. Die Auswirkungen der kurzfristigen Gewitter- und Starkregen der letzten Wochen machen sich im tieferen Stockwerk kaum bemerkbar."

Starkregen fließt direkt ab oder verdunstet

Denn gerade Starkregen könne von den Böden gar nicht in der großen Menge aufgenommen werden, erklärt die Hydrologin. Ein wesentlicher Teil der zuletzt gefallenen Niederschläge sei oberflächlich abgeflossen oder direkt über die Vegetation verdunstet und konnte somit nicht zur Grundwasserneubildung beitragen.

Vor allem in Bereichen des schwäbischen und fränkischen Juras, im westlichen Mittelfranken und im Bereich des Molassebeckens zwischen Donau und Voralpenland bleibt das Grundwasser laut LfU weiterhin auf niedrigem Niveau.

Regen-Defizit seit 2003

"Insgesamt ist es seit 2003 so, dass wir über das Jahr gesehen immer zu wenig Niederschläge hatten und damit ein Jahresdefizit, was sich auf die Grundwasserneubildung ausgewirkt hat. Dieses Defizit lässt sich mit ein bis zwei nassen Monaten nicht ausgleichen." Natalie Stahl-van Rooijen, LfU

Vielmehr brauche es mehrere nasse Jahre, um eine wirkliche Entspannung bei den Grundwasserständen zu bekommen.

Zumindest der August könnte weiterhin viele Regenfälle bringen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht dieses Wochenende von Südwesten kräftiger, zum Teil gewittriger Regen über Bayern. Es bleibt durchwachsen.