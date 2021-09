Grundstückspreise in Unterfranken seit 2013 mehr als verdoppelt

Laut aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik sind die Grundstückspreise in Unterfranken im vergangenen Jahrzehnt enorm gestiegen. Insgesamt kostete der Quadratmeter Bauland im Jahr 2020 im Schnitt 109,95 Euro. Damit liegt der Kaufwert von Bauland pro Quadratmeter um rund 55 Prozent höher als noch im Jahr 2013. Für Menschen, die auf der Suche nach dem richtigen Grundstück zum Bauen sind, ist vor allem die Entwicklung der letzten beiden Jahre Anlass zur Sorge: Allein seit 2018 wuchsen die Preise im ganzen Regierungsbezirk um 20 Prozent.

Kaufpreise für Bauland in Aschaffenburg und Miltenberg explodieren

Am höchsten sind die durchschnittlichen Kaufwerte für Bauland im Stadtkreis Aschaffenburg. In der kreisfreien Stadt am Untermain zahlten Kaufwillige 2020 durchschnittlich 836,30 Euro für den Quadratmeter. Das sind 76 Prozent mehr als noch 2014. Grund dafür dürfte die boomende Rhein-Main-Region mit attraktiven Arbeitsplätzen und guter Anbindung in die Mainmetropole Frankfurt sein.

Und der Aschaffenburger Trend macht sich auch im Nachbarlandkreis bemerkbar: Nirgendwo in Unterfranken steigen die Preise für Bauland seit 2014 so stark wie im Landkreis Miltenberg. Dort zahlt man derzeit mit durchschnittlich 130,85 Euro für den Quadratmeter knapp 83 Prozent mehr als noch im Jahr 2014.

Kosten für Bauland in Würzburg steigen um 60 Prozent

Auch in der größten Stadt Unterfrankens, Würzburg, wird Bauland immer teurer: Der Quadratmeter Bauland in der kreisfreien Stadt kostete 2020 im Schnitt 385,29 Euro. In Würzburg ist der Quadratmeter damit um 60 Prozent teurer als im Vergleichsjahr 2013. Zwischen 2019 und 2020 stieg der Preis binnen eines Jahres hier um mehr als 30 Prozent.

Sieben Euro pro Quadratmeter in Rhön-Grabfeld sind passé

Am günstigsten fahren Kaufinteressierte im Landkreis Rhön-Grabfeld: 35,51 Euro kostet der Quadratmeter dort im Schnitt. Auch hier sind die Preise in den vergangenen zehn Jahren allerdings enorm gestiegen. 2011 hatte man dort laut Landesamt für Statistik nur rund sieben Euro für einen Quadratmeter gezahlt.

Bauland in Unterfranken im bayernweiten Vergleich eher günstig

Im bayernweiten Vergleich sind die Preise für Bauland in Unterfranken aber nach wie vor eher niedrig. Im Schnitt kostete der Quadratmeter 2020 in Bayern 249,22 Euro. Das ist ein Plus von 15 Prozent innerhalb nur eines Jahres. Preise, auf die die Münchnerinnen und Münchner dennoch neidisch blicken werden, kostete der Quadratmeter Bauland in der Landeshauptstadt 2020 im Schnitt 2.698,30 Euro.