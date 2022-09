Grundsteuererklärung: Bisher nur schleppender Rücklauf

In Bayern haben bisher 20 Prozent der betroffenen Bürger und Unternehmen ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Das hat das Landesamt für Steuern auf Anfrage von BR24 mitgeteilt. Überwiegend, nämlich 75 Prozent, wurden die rund 1,29 Millionen Erklärungen elektronisch eingereicht (Stand: 11.09.2022).

Insgesamt sind nach Angaben des Landesamtes rund 6,48 Millionen Eigentümer im Freistaat aufgerufen, noch bis zum 31. Oktober die Grundsteuererklärung abzugeben (über einzelne Bezirke liegen dem Landesamt keine Zahlen vor).

Kritik von der Steuergewerkschaft

Die Deutsche Steuergewerkschaft fordert deshalb eine Fristverlängerung. Die personelle Situation in den Finanzämtern sei schon jetzt dramatisch, warnt Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Steuer-Gewerkschaft. Vor allem die Einreichung der Grundsteuer in Papierform bereite den Beschäftigten in den Finanzämtern größte Probleme, da in rund 80 Prozent der Fälle nachgefasst werden müsse. Oft fehlten nötige Angaben. Das sei bei der elektronischen Erfassung nicht möglich, da sich sonst die Elster-Unterlagen nicht abschicken lassen würden. Die Servicestellen seien "unter Volllast", so Köbler weiter.

Viele Bürger wenden sich mit Fragen an die Ämter, die jedoch keine Beratung laut der Abgabenordnung vornehmen dürften und oft nur an Steuerberater verweisen müssen. "Die Grundsteuerreform ist ein echter Schildbürgerstreich. Bei knapp 15 Milliarden Euro Aufkommen einen solchen Bürokratieaufwand zu betreiben ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar", so der Bundesvorsitzende gegenüber BR24. Insgesamt seien bundesweit 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten zu bewerten. "Die erforderlichen Kräfte in den Finanzämtern wurden bereits zusammengezogen. Das geht auch zu Lasten der Steuergerechtigkeit, denn nun fehlen Beschäftigte in den Steuerprüfabteilungen", kritisiert Köbler.

Neuberechnung kommt schrittweise

Die Neuberechnung der Grundsteuer werde in drei Phasen umgesetzt. Phase 1 mit einer Gesetzgebung sei abgeschlossen, die Phase 2 mit der Grundsteuermessbetragsfestsetzung durch die Finanzämter laufe. Besondere Sorge bereitet Köbler jedoch die Phase 3, wenn die Festsetzung der eigentlichen Grundsteuer anstehe.

Das sei Aufgabe der Kommunen und viele müssten nun dringend anfangen, Hebesätze zu prüfen oder neu festlegen. Unabhängig vom Grundsteuermodell entscheiden letztlich die Städte und Kommunen mit dem Hebesatz über die tatsächliche Höhe der Grundsteuer. "Hier müssten schon längst Hochrechnungen und Vorbereitungen getroffen werden, um die Hebesätze anzupassen. Ansonsten drohen zum Teil massive Grundsteuererhöhungen“" so Köbler. Der Bundesverband der Steuer-Gewerkschaft vertritt bundesweit 72.000 Mitglieder, in Bayern 12.000. Insgesamt sind in der bayerischen Finanzverwaltung rund 15.000 Menschen beschäftigt.

Mittelstand fordert Fristverlängerung

Der Mittelstand. BVMW e.V. kritisiert den engen Zeitrahmen für die Abgabe der Grundsteuererklärung und fordert eine Verlängerung. Die Unternehmen seien derzeit mit außergewöhnlichen Zusatzbelastungen wie der Energiekrise konfrontiert, so die Beauftragte des Verbandes für Oberfranken, Bettina Angerer. Ein massiver Fachkräftemangel und erhebliche Störungen der Lieferketten sorgten für zusätzlichen Handlungsbedarf. Auch bei den Steuerkanzleien herrsche seit der Corona-Pandemie weitgehend Ausnahmezustand.

"Eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist ist also dringend geboten. Und die aktuellen Zahlen, nach denen rund sechs Wochen vor Fristende nur rund 20 Prozent der Eigentümer ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben, bringt den Staat ohnehin in Zugzwang", so Bettina Angerer gegenüber BR24. In der bevorstehenden Energiekrise und der höchstwahrscheinlich einsetzenden Rezession benötigten Unternehmen vor allem eines: Liquidität.

Darum seien alle Maßnahmen strikt abzulehnen, die dem Mittelstand weitere finanzielle Spielräume entziehen und zusätzliche Belastungen verursachen, so Angerer. Der oberfränkische Verband Der Mittelstand ist Teil des Bundesverbands BVMW e.V.