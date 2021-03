Grundsteinlegung für neue jüdische Seniorenresidenz in München

Im Beisein der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und des Vorsitzenden des AWO-Kreisverbandes München-Stadt, Jürgen Salzhuber, wurde heute im Münchner Prinz-Eugen-Park der Grundstein für die neue Zaidman-Seniorenresidenz der Israelitischen Kultusgemeinde gelegt.

Wegen Corona nur wenige Gäste bei Grundsteinlegung

Die Feier, bei der auch der Gemeinderabbiner der IKG-München, Shmuel Aharon Brodman, sprach, fand aufgrund der Corona-Einschränkungen nur mit wenigen Gästen statt.

Unter den anwesenden Ehrengästen waren auch die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm und mehrere Mitglieder der Familie Zaidman, deren Namen das neue Zentrum nach seiner Fertigstellung tragen wird.

Gebäude soll "architektonisches Highlight" werden

In ihrer Rede dankte Knobloch für die Unterstützung der Familie und der Politik. Im Hinblick auf den Neubau inmitten eines neu entstehenden Quartiers betonte sie die angestrebte gute Nachbarschaft, denn für die Gemeinde sei es "selbstverständlich, dass jüdische und nichtjüdische Bewohner sich das neu erbaute Seniorenzentrum teilen werden – auch mit den nichtjüdischen Nachbarn."

Dieses Miteinander sei das Vorzeichen, unter dem der Bau begonnen, durchgeführt und abgeschlossen werde und das auch den Betrieb des fertigen Hauses leiten solle, so Knobloch. Das Gebäude solle nach seiner Fertigstellung "als architektonisches Highlight und Quartierstreffpunkt Bewohner und Nachbarn gleichermaßen für sich gewinnen."

Neubau hat für Knobloch große symbolische Wirkung

Knobloch unterstrich außerdem die Symbolwirkung des Neubaus: "Der Bau steht auch für eine Präsenz des jüdischen Lebens in unserer Heimatstadt München und dafür, dass wir als jüdische Gemeinde hier unsere Heimat sehen – auf Dauer. Gerade jetzt, da jüdisches Leben wieder stärker in Frage gestellt und, ja, auch bedroht wird, ist uns dieses deutliche Zeichen so besonders wichtig."

Die Zaidman-Seniorenresidenz soll bis Anfang 2023 fertiggestellt werden und nach dem Bezug 108 Pflegeplätze, 28 Wohneinheiten für Betreutes Wohnen und 19 Plätze in der Tagespflege bieten. Darüber hinaus wird das Anwesen auch eine eigene Synagoge beherbergen.