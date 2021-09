Grundsteinlegung für Gaskraftwerk in Leipheim

Seit gut einem Jahrzehnt gibt es Pläne für ein großes Gaskraftwerk im Landkreis Günzburg – nach langem hin und her ist heute endlich Grundsteinlegung in Leipheim. Etwa 270 bis 300 Millionen Euro wird das Kraftwerk kosten, aber nur an wenigen Tagen laufen.

Energie-Mix: Gaskraftwerk sichert Stromversorgung

Das neue Kraftwerk ist ein Reservekraftwerk, das dann zum Einsatz kommen soll, wenn zu wenig Strom im Netz ist. Bei erneuerbaren Energien weht ja nicht immer der Wind oder es scheint die Sonne. Genau dann soll das Gaskraftwerk Versorgungssicherheit bieten. Man darf nicht vergessen: Alle Atomkraftwerke in Deutschland werden spätestens nächstes Jahr abgeschaltet, auch manches Kohlekraftwerk.

Treibhausgas: Gaskraftwerk soll nicht durchlaufen

Da die Rentabilität des Kraftwerks von den Gaspreisen abhängt, ist immer fraglich, ob sich das Ganze rechnen würde. Außerdem will Deutschland klimaneutral werden, also CO2 vermeiden.

Großer Vorteil eines solchen Gaskraftwerks: Man kann es bei Bedarf schnell hochfahren. In Leipheim dauert es etwas mehr als eine halbe Stunde, dann liefert eine riesige Turbine 300 Megawatt, das ist etwa ein Viertel so viel wie das Kernkraftwerk Gundremmingen.

Alternativlos: Erneuerbaren Energien fehlen Speicher

Gaskraftwerke werden gebraucht, weil es noch zu wenig Speicher für Erneuerbare Energien gibt. Denn zum Beispiel Windkraftbetreiber, die eine feste Vergütung für ihren Strom bekommen haben, hatten keinen Anreiz solche Speicher zu bauen.

Und obwohl die Anlage auf einer Fläche von neun Hektar in Leipheim gebaut werden soll, stehen die Bürger dazu. So hatten sich bei einem Bürgerentscheid in Bubesheim, dem Nachbarort von Leipheim, auch die Befürworter des Kraftwerks durchgesetzt.

Funktionsweise von Gaskraftwerken

Der Aufbau eines Gaskraftwerks ähnelt einem Triebwerk eines Düsenflugzeugs. Die vorderen Schaufeln saugen Luft an und komprimieren sie zum Zentrum hin. Bis zur Brennkammer in der Mitte der Anordnung ist die Temperatur so enorm angestiegen, dass eingeblasenes Gas von alleine entzündet.

Die kompakte Bauweise einer Gasturbine vermeidet Verluste. Das Abgas ist so heiß, das damit sogar der Dampfkessel eines nachgeschalteten Dampfkraftwerks beheizt werden kann. Diese sogenannten Gas- und Dampfkraftwerke zeichnen sich deshalb durch einen besonders hohen Wirkungsgrad aus.