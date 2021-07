vor etwa einer Stunde

Grundsteinlegung für Funk-und Leitungsmasten-Werk in Neumarkt

"Fuchs Europoles" in Neumarkt i.d. Oberpfalz expandiert. Am Freitag ist die Grundsteinlegung für ein neues Werk in Neumarkt. Das Unternehmen fertigt Masten und Pfeiler (englisch: Poles) aus Beton, Stahl und mit Glasfasern verstärktem Kunststoff.