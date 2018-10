Grundstein für Grünes Zentrum Münchberg gelegt

In Münchberg (Lkr. Hof) wird das sogenannte Grüne Zentrum gebaut. Ab Ende 2019 sollen dort verschiedenste Behörden und Dienstleistungen unter einem Dach gebündelt werden. Finanziert wird der knapp elf Millionen Euro teure Bau vor allem durch Mieteinnahmen: Größter Mieter ist der Freistaat Bayern, der bereits 2016 einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterschrieben hat.

80 Arbeitsplätze von Ämtern und Verbänden

Zum einen soll das Amt für Landwirtschaft für die Region Hof in das Grüne Zentrum einziehen, das seinen Sitz bisher schon in Münchberg hat. Zum anderen werden durch die Schaffung der neuen "Zentralen Vergabestelle" für die bayernweite Landwirtschafts-Verwaltung 15 neue Arbeitsplätze in Münchberg entstehen. Insgesamt bietet das Grüne Zentrum nach Fertigstellung rund 80 Arbeitsplätze. Dort werden auch die Landwirtschaftsfachschule, eine Geschäftsstelle des Maschinenrings und eine Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernhof-Verbands Kreisverband Hof einziehen.

Große Bauernhöfe im nordöstlichen Oberfranken

Die landwirtschaftlichen Betriebe in den Landkreisen Hof und Wunsiedel liegen mit einer Durchschnitts-Größe von 44,1 Hektar weit über dem bayerischen Mittelwert von 35,3 Hektar. Zudem werden in der Region im nordöstlichen Oberfranken überdurchschnittlich viele Bauernhöfe im Haupterwerb geführt: Während es bayernweit 39 Prozent sind, verdienen in den Landkreisen Hof und Wunsiedel 51 Prozent der Landwirte ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit ihrem Hof.