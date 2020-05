Grundstein für Energiewende: Zehn Jahre Biomasseheizkraftwerk

Am 16. Mai 2010 ging nach zwölf Monaten Bauzeit und einer Investition in Höhe von 17,5 Millionen Euro im Leiderer Hafen in Aschaffenburg das Biomasseheizkraftwerk (BMHKW) der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) ans Netz. Eigentlich sollte das zehnjährige Jubiläum mit einem Festakt gefeiert werden, der allerdings der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist.

Ziel: Vorhandene Ressourcen der Region nutzen

Das Heizkraftwerk im Leiderer Hafen ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Betrieb. Pro Tag werden ca. 450 Kubikmeter Hackschnitzel und Schreddermaterial angeliefert. Die Holzlieferungen stammen zum größten Teil aus Spessart und Odenwald, maximal rund 50 Kilometer von Aschaffenburg entfernt. "Ziel war es, die vorhandenen Ressourcen und Potenziale der Region zu nutzen, uns ein Stück unabhängiger vom globalen Energiemarkt zu machen und eine klare Klimaentlastung zu schaffen", so Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Gerlach. Das sei gelungen.

"Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft"

Seit der Inbetriebnahme konnten Gerlach zufolge im Vergleich zur Verwendung fossiler Brennstoffe dank des Biomasseheizkraftwerkes rund 100.000 Tonnen CO² eingespart werden. Dieter Gerlach spricht von einem Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft. Das Kraftwerk erzeugt heute rund zehn Millionen Kilowattstunden Strom und 25 Millionen Kilowattstunden genutzte Wärme im Jahr. Damit können aktuell rund 2.900 Haushalte und etwa 10.000 Aschaffenburger mit Strom versorgt werden.

Heizenergie für Rathaus, Schloss und Stadttheater

Die Abwärme des Turbinendampfes wird im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung genutzt und an das 8,4 km lange Fernwärmenetz abgegeben. Das BMHKW versorgt heute den Stadtteil Leider, Schulen und Gewerbebetriebe, sowie nahezu alle städtischen Gebäude wie Rathaus, Schloss und Stadttheater in der Oberstadt mit regenerativer Heizenergie. "Gerade die echte Kraft-Wärme-Koppelung der Anlage mit einem ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Kreislauf brachte uns damals in Bayern eine echte Vorreiterrolle ein", sagt Gerlach.

Nachhaltige Umstellung von Gas auf Holz

Mit dem Bau des Biomasseheizkraftwerkes haben die Stadtwerke sukzessive das bestehende Fernwärmenetz bis zum Aschaffenburger Schloss ausgebaut und das komplette Netz vom fossilen Energieträger Gas auf den erneuerbaren Energieträger Holz umgestellt. "Wir sind damit eine der wenigen – eventuell auch die erste und einzige Stadt – die alle ihre Nah- und Fernwärmenetze aus Klimaschutzgründen konsequent auf erneuerbare Energie umgestellt haben.", so Dieter Gerlach. Die Umstellung habe bei der Vergabe des Nachhaltigkeitspreises an die Stadt Aschaffenburg 2019 eine wesentliche Rolle gespielt.

CO2-Einsparung durch Klärschlammtrocknung

Außerdem trockne das Kraftwerk mit seiner Abwärme den Klärschlamm aus der Aschaffenburger Kläranlage, wodurch sich der Wasseranteil um mehr als zwei Drittel reduziere. So brauche es pro Jahr rund 250 Lkw-Fahrten weniger zum Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt. Dort ersetzt der getrocknete Klärschlamm fossile Brennstoffe wie beispielsweise Steinkohle. Insgesamt werden durch die Klärschlammtrocknung pro Jahr knapp 10.000 Tonnen CO² zusätzlich eingespart.

Besonderheit bei der Finanzierung

Eine Besonderheit gab es auch bei der Finanzierung des BMHKW: Zwei Millionen Euro steuerten die Aschaffenburger Bürger über sogenannte Spessartwärme-Kapitalbriefe bei. Hierzu kooperierte die AVG mit der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Zusätzlich zum garantierten Sparkassenzins gab es pro 1.000 Euro Kapitaleinlage jedes Jahr 10 Kilogramm Holzbriketts als Naturalzins. "Das war ein absolutes Novum, erstmalig wurde so ein Produkt im Sparkassenbereich aufgelegt und vielfach nachgeahmt. Alle Anteile waren innerhalb von 6 Wochen weg", so Gerlach gegenüber dem BR.