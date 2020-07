Grundschullehrer drehen Lehrvideos - nicht nur im "Lockdown"

Basteln unter Video-Anleitung

Bei den Osenstätters macht sich Josepha an diesem Nachmittag an die Video-Aufgabe: Sie zersägt einen Stock, schnitzt ihn zu und bohrt eine Halterung für einen Streifen Krepppapier hinein. Um jeden Arbeitsschritt in Ruhe zu erledigen, drückt sie im Video immer wieder auf "Stopp". Am Ende hat sie ganz alleine ein Gymnastikband mit Stab gebastelt. Neben der Kreativ-Aufgabe gibt es aber auch noch eine Deutschlektion - verpackt in einem Katzenlied.

Schule daheim - online lernen

Schule überprüft Lösung der Aufgabe

Wenn Josephas Gruppe wieder in die Schule zum Präsenzunterricht kommt, erfolgt die Auswertung. Doris Wagnerberger und ihr Kollege Bernhard Hecht wollen nach den Sommerferien mit den Videos weitermachen, selbst wenn der Schulbetrieb wieder ganz normal laufen sollte. Bisher hat die Gemeinde die Gebühren für die Video-Plattform finanziert. Für die künftige Finanzierung sind die Lehrkräfte sowie die Schulleitung mit der Gemeinde im Gespräch.