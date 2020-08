Grundschule in Schnabelwaid wird doch nicht geschlossen

Sie gilt nach eigenen Angaben als eine der kleinsten Grundschulen Bayerns. Nun muss die Grundschule in Schnabelwaid im Landkreis Bayreuth entgegen ursprünglicher Pläne im kommenden Schuljahr doch nicht geschlossen werden. Dies habe Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) dem Landtagsabgeordneten Rainer Ludwig (Freie Wähler) mitgeteilt, heißt es in einem Schreiben von Ludwig.

Grundschule in Schnabelwaid: Kombiklasse hat nur neun Schüler

Demnach habe Piazolo erklärt, dass es für die Grundschule in Schnabelwaid eine Sonderlösung geben werde: Im kommenden Schuljahr dürfe eine Klasse ausnahmsweise auch weniger als 13 Schüler haben. Die Kombiklasse der dritten und vierten Jahrgangsstufe wird im kommenden Schuljahr nach Angaben der Grundschule nur neun Kinder besuchen.

Brief an Kultusminister Piazolo wegen Schulschließung

Am Dienstag hatte Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler) Piazolo in einem Schreiben darum gebeten, die Grundschule in Schnabelwaid trotz zu weniger Schüler im kommenden Schuljahr nicht zu schließen. Eine Woche zuvor war bekannt geworden, dass die Grundschule in Schnabelwaid im kommenden Schuljahr geschlossen werden muss.