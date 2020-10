Grundschule in Ingolstadt nach Brand in Klassenzimmer geräumt

Wegen einer brennenden Leinwand musste eine Grundschule in Ingolstadt geräumt werden. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in einem Klassenzimmer im dritten Stock ausgebrochen - Kinder hätten sich in dem Raum nicht befunden.

Brandursache unklar

Laut Polizei konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Schüler, Lehrer und Angestellte wurden zunächst in einer benachbarten Kirche untergebracht. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Brandursache ist noch unklar. Das betroffene Stockwerk ist laut Polizeisprecherin erstmal nicht nutzbar.