Grundsatzbeschluss: Ellingen will weiter mit Hetzner planen

Anhand der Zuschauer, die am Donnerstag beim öffentlichen Teil der Stadtratssitzung von Ellingen dabei waren, konnte man erkennen, wie sehr das Thema Hetzner die Stadt elektrisiert. In der kleinen Turnhalle der Volksschule war kaum ein Besucherstuhl unbesetzt. Schon vor Beginn der Sitzung lag eine gespannte Stimmung in der Luft. Vor allem der letzte Tagesordnungspunkt dürfte die meisten interessiert haben. Denn da sollten die Stadtratsmitglieder einen Grundsatzbeschluss treffen: Weiter mit der Internetfirma Hetzner aus Gunzenhausen sprechen oder nicht?

Stadtrat stimmt für weitere Planungen

Die Antwort, die sich der Stadtrat, schließlich gab, lautet "Ja". Zwölf Stadtratsmitglieder stimmten dafür, drei dagegen. In naher Zukunft wollen Bürgermeister Matthias Obernöder (CSU), sein Stellvertreter sowie Entsandte der Stadtratsfraktionen weitere Gespräche mit dem Unternehmen führen. Dabei wird in der Beschlussvorlage des Stadtrats betont, dass mit diesem Entschluss noch kein Bauleitverfahren gestartet wird – es ist also noch alles offen.

Befürworter: Chance für kommende Generationen

Vor diesem Grundsatzbeschluss tauschten die einzelnen Stadtratsmitglieder sowie auch Bürgermeister Obernöder Pro- und Contra-Argumente aus. Obernöder hob vor allem die möglichen Gewerbesteuereinnahmen bei einer Ansiedlung des Unternehmens hervor. Den genauen Betrag nannte er nicht. Allerdings hätte Falkenstein im Vogtland seine Steuerkraft pro Einwohner seit 2012 verdoppeln können – 2009 hatte sich die Firma Hetzner dort angesiedelt. Andrea Lemmermeier (Ellinger Wählergemeinschaft) bezeichnete das Projekt als Chance für kommende Generationen in Ellingen.

Kritik an Flächenverbrauch

Doch es gab auch kritische Stimmen: Ariane Herzog (CSU) bemängelte unter anderem den Flächenverbrauch von derzeit angepeilten 50 Hektar. Dabei entfielen etwa 15 Hektar auf das Rechenzentrums, auf der restlichen Fläche ist eine Photovoltaikanlage angedacht, die einen Teil des Strombedarfs der Server decken soll.