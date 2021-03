Grund für Explosion in Memmingen: Leck in Gasleitung

Ein Leck in einer Gasleitung unter der Straße war der Grund für die schwere Explosion in Memmingen vor rund einem Monat. Das ausgetretene Gas habe sich in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes angesammelt, wie die Polizei dem BR auf Anfrage mitteilte. Was genau die Explosion schließlich auslöste, steht laut Polizei allerdings noch nicht fest. Die Beamten wiesen außerdem darauf hin, dass nach der Explosion keine Gefahr durch das Leck bestanden hat, weil der örtliche Gasversorger den Teil, an dem es zu der Explosion kam, abgetrennt hatte.

Memminger BRK-Gebäude war nicht direkt an Gasleitung angeschlossen

Das BRK-Gebäude selbst war zwar nicht aktiv ans Gasnetz angeschlossen, es führte aber eine Verbindung zum Haus, die laut Polizei ordnungsgemäß verschlossen war. Das Leck wurde in einer Gasleitung unter der Straße vor dem Gebäude entdeckt. In den Teilen der Gasleitung, die das LKA sichergestellt hatte, wurden keine Beschädigungen gefunden.

Explosion mit gewaltiger Zerstörungskraft

Die Explosion ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 5. Februars. Die Erschütterung durch die Explosion war so heftig, dass das Flachdach des Gebäudes nach oben gedrückt wurde. Die Bewohner aus dem Umkreis mussten ihre Häuser verlassen. Die Entwarnung kam erst gegen Mittag, als das Gas abgestellt werden konnte. Bei der Explosion sind fünf Menschen verletzt werden, eine Frau musste mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht werden.