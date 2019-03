Waldsassener Äbtissin Laetitia ist ein Josef-Fan

Bis vor 50 Jahren war der Josefitag ein gesetzlicher Feiertag in Bayern. Josef ist der Schutzpatron der Zimmerleute, Holzfäller, Tischler und Arbeiter.

Josef soll bei Wohnungsnot und in verzwickten Lagen helfen

Nach dem katholischen Glauben hilft er bei Wohnungsnot, in Versuchungen und verzweifelten Lagen. Und da kann er offenbar ganz schön was bewirken – anscheinend sogar ganze Klöster sanieren. Denn in Waldsassen gibt es auch einen bekannten Josef. Wobei seine Besitzerin noch bekannter ist und eine ganz bestimmte Beziehung zu ihm hat.

Ständiger Begleiter: Taschenjosef

Für Äbtissin Laetitia Fech ist Josef einer ihrer engsten Begleiter. Sie hat ihn immer in ihrer Tasche dabei, vor allem bei Sitzungen oder Verhandlungen. Dann sitzt Laetitia Fech manchmal ganz still da und verlässt sich darauf, dass Schutzpatron Josef die Fäden in die Hand nimmt. Er sei der starke Mann im Frauenkloster.