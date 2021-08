"Grüß Gott und Shalom" beim Sommerempfang des Bezirks Oberpfalz

Jüdisches Leben gehört zur Oberpfalz. Dieses Signal setzten die Regierung der Oberpfalz und der Bezirk am Donnerstagabend bei ihrem gemeinsamen Sommerempfang in Regensburg. Unter dem Motto "Grüß Gott und Shalom" wurde beim Empfang das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert.

17-jähriger Jude möchte Vorurteile abbauen

Tim Kurockin ist 17 Jahre alt, Schüler aus Amberg, kurz vor dem Abitur. Und er ist Jude. Auf dem Sommerempfang der Oberpfalz erzählte er von seinen verschiedenen Projekten, mit denen er Barrieren und Vorurteile abbauen will. So hilft er bei Führungen in der Synagoge und will bald auch im Rahmen des Projekts "Meet a Jew" (Treffe einen Juden) in Schulklassen über das Judentum sprechen.

"Mein Motto ist‚ statt übereinander, miteinander reden. Ich denke das ist ein wichtiger Schritt, dass die Leute lernen, dass das Judentum auch ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte ist und auf eine Art und Weise auch ziemlich deutsch ist." Tim Kurockin

Sommerempfang von Polizei gesichert

Er selbst habe außerhalb von Social-Media noch keine antisemitischen Angriffe erlebt. Doch je älter er werde, umso mehr bekomme er mit, was in der Welt passiert. Dass Synagogen - genau wie der Sommerempfang - von Polizisten mit Maschinenpistolen gesichert werden müssen und ein Antisemitismus-Beauftragter notwendig ist, ärgere ihn, sagt der 17-Jährige auf dem Sommerempfang.

Redner forderten "Aufstehen jedes Einzelnen"

Auch die anderen Redner verurteilten Antisemitismus in der Gesellschaft und forderten ein Aufstehen jedes Einzelnen dagegen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung Ludwig Spaenle verurteilte, dass deutsche Juden im vergangenen Konflikt zwischen Israel und der Hamas angegriffen und "in Geiselhaft" genommen wurden.

Deutsche Städte heute wieder attraktiv für junge Israelis

Der Präsident der Regierung der Oberpfalz, Axel Bartelt, betonte die tiefen Wurzeln des Judentums in Deutschland. "Wir gehören zusammen. Das ist unsere gemeinsame Heimat", sagte Bartelt.

Der stellvertretende israelische Generalkonsul Liran Sahar äußerte die Hoffnung, dass das Festjahr "1700-Jahre jüdisches Leben in Deutschland" vielen Menschen die jüdische Kultur näherbringen kann. Deutsche Städte seien heute wieder attraktiv für junge Israelis, von denen immer mehr ins Land kämen, sagte Sahar.

Mit dem Zitat eines Psalms schloss dagegen die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Regensburg ihre Rede: "Wir sind Brüder und Schwestern im Frieden", so Ilse Danziger.