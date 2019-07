Grünwalder Stadion: Münchner Stadtrat lässt Ausbau prüfen

Die Stadt München lässt einen Ausbau des Grünwalder Stadions in Giesing auf 18.060 Zuschauerplätze prüfen. Das hat der Stadtrat in seiner Vollversammlung heute beschlossen. Der Ausbau der Heimstätte des TSV 1860 München wird damit sehr wahrscheinlich.

Studie: Mehr Zuschauerplätze unrealistisch

Eine höhere Zahl an Zuschauerplätzen ist laut einer Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Albert Speer und Partner unrealistisch. Derzeit bietet das Grünwalder Stadion Platz für 15.000 Zuschauer. Zudem sei es möglich, das Stadion weiter zu überdachen, um die Anforderungen für einen Spielbetrieb in der 2. Bundesliga zu erfüllen, so die Studie.

Ausbau soll 30 Millionen Euro kosten

Die Kosten für einen etwaigen Ausbau des Grünwalder Stadions werden auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Oberbürgermeister Dieter Reiter unterstützt den Ausbau.