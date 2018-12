Grüntenlifte: Noch keine Verträge unterzeichnet

Die Verträge über den Verkauf der Grüntenlifte im Rettenberger Ortsteil Kranzegg sind noch nicht unterschrieben. Das ließ Insolvenzverwalter Florian Zistler auf Anfrage mitteilen. Zistler geht auch davon aus, dass es dieses Jahr nicht mehr zu einem Abschluss kommen wird.

Baldiger Skibetrieb an den Grüntenliften unwahrscheinlich

Damit wird ein möglicher Skibetrieb der Grüntenlifte in der laufenden Wintersaison 2018/2019 immer unwahrscheinlicher. Bislang ist auch nicht bekannt, welche Pläne die Familie Hagenauer aus Immenstadt, die die Lifte kaufen wird, für die Anlage am Grünten hat.

Der Käufer der Grüntenlifte muss warten

Ende Oktober hatte Insolvenzverwalter Florian Zistler mitgeteilt, einen Käufer für die insolventen Grüntenlifte gefunden zu haben. Da der Seniorchef der bisherigen Besitzerfamilie Prinzing gestorben ist, muss allerdings zuerst die erbrechtliche Situation in der Familie geklärt werden. Erst danach können Verträge über einen Verkauf der Anlage unterzeichnet werden.

Skigebiet am Grünten: Rund 20 Kilometer Piste

Das Skigebiet am Grünten, das in der vergangenen Saison wegen der Insolvenz nicht in Betrieb war, umfasst zurzeit eine Doppelsesselbahn, sechs Schlepplifte, einen Übungslift sowie ein Förderband. Damit werden rund 20 Kilometer Pisten erschlossen.